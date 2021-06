LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH informiert über Projektabschluss mit Tier-1 Supplier

LION Smart GmbH informiert über Projektabschluss mit Tier-1 Supplier

Baar (CH), Garching, 16. Juni 2021 - Die LION Smart GmbH, eine 100-prozentige Tochter der LION

E-Mobility AG, hat die im Rahmen des gemeinsamen Entwicklungsprojekts mit einem der weltweit führenden Tier-1-Zulieferer alle vereinbarten Entwicklungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Die letzte Testreihe an der LIGHT Battery und deren Teilsystemen umfasste klimatische Tests und verlief erwartungsgemäß zur Zufriedenheit der Beteiligten.

Im Rahmen des Entwicklungsprojekts der LIGHT Battery mit dem Tier-1-Zulieferer wurden im ersten Quartal 2021 unterschiedliche Modul-Konstellationen geliefert. Insgesamt wurden bis heute 80 Module an den Tier-1-Zulieferer ausgeliefert. Alle gelieferten Module wurden im Rahmen einer Kleinserienfertigung in Garching gefertigt und getestet. Die gelieferten Module und Batterien wurden in Testfahrzeuge integriert und entsprechen den Erwartungen beider beteiligter Unternehmen, so dass der Entwicklungsvertrag und das Projekt erfolgreich übergeben und abgeschlossen werden konnten. Die Leistung der gelieferten Batteriemodule beträgt ca. 85 kWh. Die Batterien treiben zwei in den Fahrzeugen integrierte Elektromotoren mit je einer Leistung von 200 kW an. Im Zuge der erfolgreichen Projektumsetzung, wurden durch den Tier-1-Zulieferer weitere Systeme und ein Entwicklungsunterstützung im Bereich BMS beauftragt.

Beide beteiligte Unternehmen befinden sich nun in Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit, LION wird zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.