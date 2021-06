Aus charttechnischer Sicht könnte sich eine Entscheidung abzeichnen. Noch ist das Ganze nicht in trockenen Tüchern, doch der Anfang scheint gemacht zu sein.

Der Nasdaq 100 gestaltete den Auftakt zur Handelswoche zunächst überaus erfolgreich. Der Index baute gleich Druck auf den massiven Widerstandsbereich um 14.000 Punkten auf und überwand diese Hürde; zumindest erst einmal. Mit 14.129 Punkten markierte er im Montagshandel ein neues Hoch, konnte dieses Niveau am gestrigen Dienstag jedoch nicht ganz halten.

Ausbruchssituationen sind bekanntermaßen eine heikle Angelegenheit. Sollte die Vorstöße keine Relevanz entwickeln können und sich nicht zügig vom Ausbruchsniveau entfernen können, dann könnte es durchaus „ruppig“ werden… In Bezug auf den Nasdaq 100 gilt, dass jeder Tag oberhalb von 14.000 Punkten aus bullischer Sicht ein guter Tag ist; gilt es doch nun das Ausbruchsszenario zu manifestieren. Dass das nicht unbedingt ein Selbstläufer ist, zeigt ein Blick auf die in den USA anstehenden Termine. In erster Linie sei auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (16.06.) verwiesen. Im weiteren Wochenverlauf stehen zudem noch diverse Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Der Nasdaq 100 hat es nun in der Hand! Gelingt es dem technologielastigen Index, das Aufwärtsmomentum hochzuhalten und den Ausbruch weiter zu manifestieren, dann stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf der Oberseite nicht sonderlich viel im Weg; zumal aus charttechnischer Sicht keine limitierenden Hürden vorhanden sind. Allerdings könnte das exponierte Niveau auch zu Gewinnmitnahmen einladen. Insofern gilt es, die Unterseite nach wie vor im Auge zu behalten. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 13.700 Punkten begrenzt. Unter die Zone 13.300 / 13.000 Punkte darf es hingegen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage vonnöten werden.