ESG-Standards werden für die Unternehmensbewertung immer wichtiger. FYI Resources bekommt in dieser Hinsicht ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Und FYI erreichte ein exzellentes ESG-Gesamtrating von 28,0 (von 100) und den 9. Rang unter 153 Vergleichsunternehmen. FYI belegte in 3 Kategorien den ersten Platz und in weiteren 5 Kategorien einen Platz unter den Top 5.

ESG-Risiko-Ratings messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken und quantifizieren, wie gut ein Unternehmen diese Risiken managt. Der unabhängige ESG-Ratingdienstleister Sustainalytics, ein Unternehmen der Morningstar Inc., bietet eine erstklassige Analyse und Methodik zur Messung der Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und bewertet folglich, wie gut ein Unternehmen diese Risiken managt. Die Bewertungen sind über Peers und Subindustrien hinweg vergleichbar.

Herr Roland Hill, Geschäftsführer von FYI, kommentierte: „Das Ziel von FYI ist es, unser Geschäft unter einem definierten ESG-Rahmen effizient zu führen und zu wachsen und das Unternehmen und seine ESG-Standards schrittweise zu verbessern. Es ist daher erfreulich, dass wir unser erstes ESG-Rating von einer weltweit anerkannten Agentur erhalten haben. Das Rating selbst ist im Kontext unserer Peer-Group-Ergebnisse herausragend und bietet eine exzellente Grundlage, auf der FYI seine ESG-Ansprüche weiterentwickeln und verbessern kann.“

Das ESG-Rahmenwerk beinhaltet auch die vollständige Rückverfolgbarkeit der gesamten integrierten Lieferkette, die eine zuverlässige Überprüfung der Qualität und ethischen Herkunft unserer HPA ermöglicht.

Fazit: FYI Resources hat lange auf dieses ESG-Rating gewartet. Umso erfreulicher ist das positive Urteil, das jetzt am Ende eines aufwendigen Bewertungsprozesses steht. Das Resultat sendet ein weiteres Signal an Alcoa, den Joint-Venture in spe. Man darf davon ausgehen, dass die positive Bewertung wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Für Alcoa, das sich selbst das Thema ESG auf die Fahne geschrieben hat, dürfte nicht zuletzt der Aspekt der vollständigen Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von Bedeutung sein.

