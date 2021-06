Krypto Trading – lohnt sich das?

Krypto Trading, also der Handel mit Kryptowährungen, ist umstritten. Es gibt viele Befürworter, aber mindestens auch so viele Gegner. Erst im Mai 2021 musste der Bitcoin, die wohl bekannteste Kryptowährung der Welt, große Verlustehinnehmen. Elon Musk, Gründer und Besitzer von Tesla, hatte sich negativ über die Umweltfreundlichkeit der Bitcoins geäußert. Dass diese Tatsache bereits einen enormen Kurssturz herbeiführt, zeigt, welchen extremen Schwankungen Kryptowährungen ausgesetzt sind. Trotzdem lockt Krypto Trading immer mehr Menschen an, die ihr Glück mit Bitcoin und Co. versuchen möchten. Wie der Handel mit den Kryptowährungen funktioniert, welche Kryptowährungen es gibt und ob sich das Ganze überhaupt lohnt, haben wir hier zusammengefasst.

Bild: Bitcoin, Ethereum und Ripple sind drei der bekanntesten Kryptowährungen. Bildquelle: WorldSpectrum/pixabay.com

So funktioniert Krypto Trading

Was auf den ersten Blick kompliziert klingt, ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Zumindest das Krypto Trading an sich. Der Erfolg dabei ist natürlich von einigen Faktoren abhängig. Doch mittlerweile stürzen sich auch Anfänger direkt in den Handel mit Bitcoin und Konsorten. Zunächst muss ein Anbieter ausgewählt werden, über den das Krypto Trading durchgeführt wird. Die Auswahl an Brokern und Börsen ist groß und bestenfalls erkundigt man sich online, welche Anbieter am besten zu einem passt und vor allen Dingen seriös ist das kann man z.B. bei kryptoszene.de machen. Die unterschiedlichen Plattformen bieten auch diverse Leistungen an. Daher sollte man Zeit in die Recherche investieren. Hat man dann den richtigen Broker gefunden, muss man sich anmelden und verifizieren. Hier muss man einige persönliche Daten preisgeben, aber der Vorgang an sich ist in der Regel unkompliziert. Dann geht es auch schon ans Eingemachte, nämlich die Einzahlung des Kapitals, mit dem man sich dann die gewünschte Kryptowährung kauft. Hier hat man diverse Zahlungsmöglichkeiten, die von Paypal über die Sofortüberweisung bis hin zur Kreditkarte reichen. Dann geht der eigentliche Handel los. Im besten Falle hat man hier eine Strategie. Oftmals geraten wird, eine Kryptowährung zu kaufen, solange sie relativ schwach ist. Durch die enormen Schwankungen, denen Kryptowährungen ausgesetzt sind, stehen die Chancen gut, dass der Wert schnell wieder steigt und ein Gewinn erzielt werden kann. Ob man seine Kryptowährung nun langfristig behält oder schnell an- und verkauft, ist eine individuelle Entscheidung, die zur persönlichen Strategie passen sollte.