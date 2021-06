Essen (ots) - Die FUNKE Mediengruppe erhält eine neue Gesellschafterstruktur.Der Familienstamm Grotkamp - Petra Grotkamp, Julia Becker, Nora Marx und NiklasWilcke - hat mit Wirkung Anfang 2024 die Anteile der Familienstämme Schubriesund Holthoff-Pförtner gekauft und übernimmt zu diesem Zeitpunkt 100 Prozent derFUNKE Mediengruppe. Die Transaktion wird in zwei Stufen vollzogen, dieunternehmerische Führung geht sofort an die Familie Grotkamp über, derAnteilserwerb erfolgt zum 2.1.2024. Über die Höhe des Kaufpreises wurdeStillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht im Hinblick auf dieösterreichischen Wettbewerbsbehörden noch unter Kartellrechtsvorbehalt.Grund für die Übernahme aller Anteile durch die Familie Grotkamp ist die vonallen Gesellschafter-Stämmen gesehene Notwendigkeit klarer Gesellschafter- undFührungsverhältnisse in einer sich verschärfenden Marktsituation. "Wir wissen umdie Verantwortung, die wir mit diesem Schritt übernehmen, freuen uns aber sehr,den Weg, den unsere Mutter Petra Grotkamp 2012 mit der Übernahme derBrost-Anteile eingeschlagen hat, in naher Zukunft vollenden zu können", sagtJulia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrates der FUNKE Mediengruppe.Pressekontakt:Tobias Korenkemailto:Tobias.Korenke@funkemedien.de0174 333 45 11Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110359/4944670OTS: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA