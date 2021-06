RUBEAN AG erhöht Kapital

- Öffentliches Angebot von 302.500 neuen Aktien

- Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis sechs zu eins

- Ausgabekurs 12,50 Euro je Aktie

- Finanzierung des weiteren Wachstums

München, den 18. Juni 2021 - Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis zu 3,8 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 302.500 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 12,50 Euro pro Aktie, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital unter Teilausnutzung eines bestehenden genehmigten Kapitals im Verhältnis sechs zu eins von bisher 1.815.000 Euro auf 2.177.500 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien werden von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, ab Bekanntmachung des Bezugsangebots, voraussichtlich in der Zeit zwischen dem 15. Juli 2021 bis zum 29. Juli 2021, zum Bezugspreis von 12,50 Euro je Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten.

Die neuen Mittel wird die RUBEAN in den Ausbau des Vertriebs und in die weitere Entwicklung ihrer Lösung namens PhonePOS investieren, bei der es sich um eine Android-basierte Bezahlakzeptanzlösung handelt. PhonePOS ermöglicht kleineren Händlern und Gewerbetreibenden so den Zahlungsempfang mit einem Android betriebenen Smartphone, ohne dass weitere Zusatzgeräte erforderlich sind. RUBEAN hat bereits mit der Einrichtung von Vertriebsstandorten im Nahen Osten, in London und New York begonnen. Darüber hinaus wird die Zahl der Softwareentwickler erhöht, um den wachsenden Entwicklungsaufgaben nachkommen zu können.