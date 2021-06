BARCLAYS belässt ASML auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Gardiner

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 750

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 650 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sei dies das aktuell höchste Kursziel für den Ausrüster der Halbleiterbranche. Es sei angebracht, beim Wachstum das Unternehmens bereits jetzt über das Jahr 2025 hinaus zu blicken. So sollten die Investitionen der Halbleiterkonzern dauerhaft hoch bleiben. Er lobte die Aktie als "Top Pick" im europäischen Hardware-Technologie-Sektor./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / 00:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.