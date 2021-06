Ja, es gibt sie, die Hidden Champions. Mittelständler, die kaum jemand kennt, doch die extrem erfolgreich arbeiten.

Ja, es gibt sie, die Hidden Champions. Mittelständler, die kaum jemand kennt, doch die extrem erfolgreich arbeiten. Nehmen Sie Datagroup. Seit dem Börsengang 2006 ist die Aktie um mehr als 2.000% explodiert. Ausgabepreis 3,20 Euro. Besteht weiteres Potential? – Datagroup hat den Umsatz in den letzten zehn Jahren um mehr als das Vierfache gesteigert. Neben organischem Wachstum hat der IT-Dienstleister regelmäßig dazugekauft, in der Summe waren es seit dem Börsengang 24 Akquisitionen. Bei Datagroup dreht sich alles um die CORBOX, darunter verstehen die Schwaben standardisierte IT-Lösungen, die schöne Margen versprechen. Wiederkehrende Erträge machen das Geschäft stabil und planbar. Datagroup bleibt auf Wachstumskurs. Im ersten Geschäftshalbjahr (1.10.2020 bis 31.3.2021) steigerte das Unternehmen den Umsatz um 24,4%, das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 28,1%. Weil die Geschäfte so gut laufen, hebt Gründer und CEO Max Schaber die Jahresprognose an. 2020/21 sollen mehr als 440 Millionen durch die Bücher gehen (bislang 410 bis 420 Millionen), der operative Gewinn (Ebitda) soll mehr als 61 Millionen erreichen (zuvor 56 bis 58 Millionen). Die Schwaben profitieren von der Digitalisierungswelle. Datagroup betreut mit über 3.000 Mitarbeitern mehr als 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Ein besonderer Schwerpunkt ist die öffentliche Verwaltung, die in der Pandemie Gas gibt bei der Digitalisierung. Besonders stolz ist Unternehmenslenker Schaber, daß Data-group die digitale Infrastruktur für die 60 Impfzentren in Baden-Württemberg aufgebaut hat. Lediglich vier Wochen lagen zwischen dem ersten Angebot und dem Rollout. Data-group bleibt auf Einkaufstour. In den letzten Wochen meldete das Unternehmen die Übernahme von zwei weiteren IT-Dienstleistern. Vorstandschef Schaber nutzt die Konsolidierung der Branche, um zu expandieren. Im April meldete Datagroup einen bedeutenden Auftrag des Autozulieferers Hella, der in Zukunft mit CORBOX in der Cloud arbeiten wird. Uns gefällt, daß Datagroup eigentümergeführt ist. Rund 54% der Anteile liegen in den Händen von Schaber. Aktuell beläuft sich der Börsenwert auf 570 Millionen. 1,3facher Jahresumsatz. Das ist ok. Das KGV schätzungsweise gut 30. Auch vertretbar angesichts des Wachstumstempos. Fazit: Die Konsolidierung der IT-Branche sorgt für schier grenzenlose Wachstumsmöglichkeiten. Kursziel 90 Euro.