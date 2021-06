PowerTap Hydrogen Capital (WKN A3CSCE) hat viele Millionen in die Wasserstoff-Technologie investiert. Die Technologie besitzt die Fähigkeit den kostengünstigsten Wasserstoff direkt Vor-Ort zu produzieren!

Unternehmen: PowerTap Hydrogen Capital Corp.

WKN: A3CSCE

Voller Fokus auf Wasserstoff!

Aus Clean Power Capital wird PowerTap Hydrogen Capital Corp.!

Endlich bekommt das Unternehmen den Namen, den es verdient. Aus Clean Power Capital wird in Zukunft PowerTap Hydrogen Capital Corp.. Hat sich das Unternehmen in der Vergangenheit auf mehrere Investments auch aus den Bereichen Cannabis konzentriert, so wird es ab jetzt seinen Fokus voll und ganz auf die Entwicklung seines Wasserstofftankstellen Netzwerks legen. Wir dürfen also gespannt sein, was für News und in den nächsten Wochen erwarten.

Technische Innovation: Wasserstoffunternehmen senkt Herstellungskosten um bis zu 50 Prozent!

PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) stellt technische Innovationen vor, die dazu beitragen die Herstellungkosten für 1 kg Wasserstoff erheblich zu senken.

Durch die Implementierung von innovativen Designänderungen im PowerTap Generator der dritten Generation (Gen3) werden die Herstellungskosten für Wasserstoff um bis zu 50 % gesenkt, die Wartungskosten um fast 75 % reduziert und die Stillstandzeiten um 50 % verringert!

Mit diesen Maßnahmen hat sich PowerTap einen großen technologischen Vorsprung erarbeitet. Nicht nur, dass der Wasserstoff direkt vor Ort hergestellt werden kann, sondern auch noch zu einem Preis von einer Gallone ( ca. 3,78 Liter) Benzin.

Laut den letzten Unternehmensmeldungen laufen die Arbeiten an der Herstellung der ersten PowerTaps Moduleinheit zur Wasserstoffproduktion vor Ort der dritten Generation auf Hochtouren. Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Meilensteine das Unternehmen noch für dieses Jahr bereithält. Das Potenzial für Investoren ist nach wie vor herausragend gut!

Hier die genauen Details zur Technik:

Es gibt zwei allgemeine Bereiche, in denen PowerTap die Produktionskosten senkt: 1) Materialeinsatzkosten; und 2) Wartung/Stillstandzeit des PowerTap Gen3 durch innovative Technologie und technische Methoden. In Bezug auf die Materialeinsatzkosten des Systems sind diese Materialeinsätze Strom, erneuerbares Erdgas und Wasser.

Reduzierung der Materialeinsatzkosten

Elektrizität

PowerTap senkt die Stromkosten auf drei Arten: 1) Einbeziehung der elektrochemischen Komprimierung in das Systemdesign anstelle größerer asymmetrischer Kompressoren, die erheblich mehr Strom verbrauchen; 2) Reduzierung des Kompressionszyklus, um einen Abgabedruck von 875 bar (ca. 12.700 psi) aufrechtzuerhalten, indem ältere, gasbasierte komprimierte und hintereinandergeschaltete Lösungen neu konzipiert werden und keine Flüssigkeitsspeicherlösungen implementiert werden; und 3) Implementierung der Brennstoffzellentechnologie, um überschüssige Wasserstoffproduktion zur Bereitstellung elektrischer Energie zu nutzen.

Erneuerbares Erdgas (RNG, Renewable Natural Gas)

Zu den Konstruktionsmerkmalen, die PowerTap zur Reduzierung des Verbrauchs von erneuerbarem Erdgas verwendet, zählen: 1) Verwendung von überschüssigem CO 2 , um damit das System beim Start anstelle mit Erdgas oder Stickstoff zu spülen; 2) Erhöhung des Erdgas-Eingangsdrucks des Reaktors durch Verwendung spezieller Umlaufverdrängerpumpen; und 3) Recycling von Abgas und nicht gebundenem Wasserstoff aus den PSA-Säulen (Pressure Swing Absorption, Druckwechseladsorption), wodurch die Menge an RNG reduziert wird, die zum Heizen der Brenner des Reaktors benötigt wird.

Frischwasser

Zu den Konstruktionsmerkmalen, die den Frischwasserverbrauch reduzieren, zählen: 1) Verbesserungen an PowerTaps Wasseraufbereitungssystem und der Wasserspeicherlösung; 2) Verbesserungen an unseren Wasserausgleichsbehältern, um das Recycling von Wasser im System zu ermöglichen; und 3) Verbesserungen bei der Dampferzeugung und den Injektordesigns.

Reduzierung der Wartungskosten und Stillstandzeiten

Bezüglich der Reduzierung der Wartungskosten und Ausfallzeiten hat PowerTap eine Reihe von Designinnovationen implementiert, darunter - 1) die Einbeziehung der elektrochemischen Kompression gegenüber asymmetrischen Kompressoren, wodurch die Wartungskosten drastisch gesenkt werden, indem bewegliche Teile eliminiert werden, die vorbeugende Wartung und Schmierung sowie zunehmende Bedarfswartung benötigen; 2) Hinzunahme eines Reaktorrohrdesigns und einer Katalysatorzusammensetzung, die die Lebensdauer der Rohre verlängert und die Intervalle des Katalysatorwechsels von jährlich auf weniger als einmal alle acht (8) Jahre verringert; 3) Ausarbeitung von Designverbesserungen, die die Reaktorinnentemperaturen auf unter 800 °C senken, wodurch die Lebensdauer der Rohre verlängert wird; und 4) Implementierung eines Designs mit doppelter Redundanz, das zwei unabhängige Produktionssysteme bietet, die jeweils 625 kg Wasserstoff pro Tag produzieren können, wodurch Stillstandzeiten aufgrund von Wartung oder Systemausfall reduziert werden.

Erhebliche Mehreinnahmen: Erneuerbares Gas verdoppelt die Erlöse aus Emissionszertifikaten!

Paukenschlag bei PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE)! Wie das Unternehmen in seiner aktuellen Unternehmensmeldung mitteilt, könnten sich die PowerTap Einnahmen aus dem kalifornischen Emissions-Zertifikatsprogramm (LINK) nahezu verdoppeln!

Externe Berater haben in einer aktuellen Analyse ermittelt, dass durch den Einsatz von erneuerbarem Gas sich die Gutschriften der Emissionszertifikate von ursprünglich 2,95 USD pro Kilogramm produzierten blauem Wasserstoff auf 5,60 USD erhöhen könnten! Somit kann PowerTap jährliche Einnahmen in Höhe von mehr als 2,4 Millionen USD (gültig für 15 Jahre) pro installierter 1.200-kg-Wasserstofftankstelle generieren und dies noch bevor Wasserstoff abgegeben oder verkauft wird!

Nimmt man den ersten Auftrag der Andretti Group um Rennsportlegende Michael Andretti, die bereits 39 Tankstellen in Kalifornien besitzen, an PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) als Maßstab, könnte PowerTap über 95 Mio. USD jährlich rein aus den Emissionszertifikaten erlösen.

Das erklärte Ziel von PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) ist es, mehr als 500 Wasserstofftankstellen in den USA zu installieren. Tesla beispielsweise erzielt einen Großteil seines Umsatzes durch Einnahmen aus Emissionszertifikaten in Kalifornien (allein 354 Mio. Dollar im letzten Quartal!). Demnach wären bei 500 installierten Wasserstofftankstellen (Annahme alle in Kalifornien), rein rechnerisch mehr als 1 Mrd. Dollar jährlicher Einnahmen aus dem Emissionshandel potenziell für PowerTap Hydrogen (WKN A2QG78) erzielbar.

Eigene Hochrechnung, was könnte dieser Auftrag an jährlichen Umsatz generieren?

Nach der aktuellen externen Analyse kann eine installierte Wasserstofftankstelle (in Kalifornien) mit einer Kapazität von 1.200 kg eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 2.452.800 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird. Ein Auszug aus der externen Analyse (LINK) zeigt anhand der folgenden Tabelle sehr anschaulich auf, welches Steigerungspotenzial beim Verkauf von Wasserstoff besteht.

Nachfolgend haben wir uns einige Gedanken gemacht, welchen jährlichen Umsatz PowerTap aus diesem Auftrag generieren könnte (eigene Hochrechnung). Hierbei sind wir von der konservativsten Variante der externen Analyse ausgegangen (ohne die Einbeziehung von verkauftem Wasserstoff), d.h. es wurde lediglich die jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 2.452.800Dollar laut Analyse berücksichtigt, vor etwaiger Umsatzteilung mit der Andretti Group und deren Partnern.

5 installierte Tankstellen 12.264.000 USD jährlicher Umsatz

10 installierte Tankstellen 24.528.000 USD jährlicher Umsatz

20 installierte Tankstellen 49.056.000 USD jährlicher Umsatz

30 installierte Tankstellen 73.584.000 USD jährlicher Umsatz

39 installierte Tankstellen 95.659.200 USD jährlicher Umsatz

PowerTap Hydrogen (WKN A2QG78) hat es durch den Einsatz von erneuerbarem Gas und der Herstellung von blauem Wasserstoff vor Ort geschafft seine potenziellen Einnahmen nur durch den Erhalt von Emissionszertifikaten mehr als zu verdoppeln!

Ritterschlag: Dieses Wasserstoffunternehmen geht an den NASDAQ!

Jetzt wird es ernst. PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) hat mit seiner kürzlichen News Anfrage für ein Listing an der größten Technologiebörse NASDAQ der Welt, der Nasdaq, eingereicht. Für viele Unternehmen bleibt eine Notierung wie dieser nur ein Traum, doch mit dem herausragenden Geschäftsmodell der PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE), die über 500 Wasserstofftankstellen unter anderem in Kalifornien in den nächsten Jahren installieren wollen, ist eine Aufnahme in den NASDAQ durchaus wahrscheinlich.

Für PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) wäre eine Notierung an der NASDAQ gleichzusetzen wie ein Ritterschlag. Alle großen Wasserstoffunternehmen wie FuelCell Energy (WKN A2PKHA ), Plug Power (WKN A1JA81), Ballard Power (WKN: A0RENB) oder Nel Asa (WKN: A0B733) sind ebenfalls „NASDAQ“ Unternehmen. PowerTap würde damit im Konzert der Milliarden Player der Wasserstoffbranche mitmischen!

Des Weiteren würde eine erfolgreiche Notierung an der Nasdaq es PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) ermöglichen, sein Engagement auf dem weltgrößten Kapitalmarkt im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens zu erweitern. Dies bedeutet, dass das Unterenehmen viel mehr Aufmerksamkeit auch für potenzielle Investoren oder Abnehmer von Tankstellen erzeugen kann. Die Notierung bietet aktuellen Anlegern zusätzliche Liquidität und stärkt die Position von PowerTap für potenzielle Anleger aus dem US-Markt.

Welch positiven Effekt ein Listing an der NASDAQ für Unternehmen haben kann, zeigt aktuell der Börsengang der größten US-Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase (WKN: A2QP7J). Die Aktie startet fulminant und konnte am Tag des Börsengangs um über 50 % zulegen.

In der Vergangenheit war bei etlichen Unternehmen bereits vor Aufnahme bzw. nach eingereichtem Antrag auf ein Listing ein höheres Kursniveau zu verzeichnen. Als Beispiele können hier Mind Medicine (WKN A2P09G) mit Antrag am 21.09.2020 und Enthusiast Gaming (WKN A2PRK5) mit Antrag am 09.11.2020 genannt werden.

Durch die Ankündigung sich aktiv für eine Notierung an der NASDAQ zu bemühen, geht PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) den nächsten Schritt in seiner Firmenentwicklung. Man legt damit die Grundlagen, für ein weiteres Wachstum und macht sich als seriöser Wasserstoffplayer an der weltweit größten Technologie Börse für größere Investoren interessant. Wenn, wie geplant noch in diesem Jahr die ersten Wasserstofftankstellen gebaut und in Betrieb gehen werden, hat sich PowerTap durch die NASDAQ Notierung schon Zugang zum weltweit größten Kapitalmarkt geschaffen.

Wir gehen davon aus, dass bald auch Brachengrößen wie Chevron (WKN 852552), Texaco oder Shell (WKN A0D94M) auf PowerTap und deren herausragende Technologie aufmerksam werden. Eine Bewertung in Milliardenhöhe, so wie die anderen Wasserstoffunternehmen an der NASDAQ liegt daher durchaus im Bereich des Möglichen!

Wasserstofftankstellen für die USA in greifbarer Nähe!

PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) veröffentlichte kürzlich einen wichtigen Meilenstein über bedeutende Entwicklungserfolge bei PowerTap Wasserstoffbetankungseinheit der 3. Generation. PowerTap Hydrogen („PowerTap“), hat ein Update (LINK) zu ihrem fertiggestellten Design der PowerTap - Wasserstoffbetankungseinheiten der 3. Generation („Gen3“) veröffentlicht (siehe unten im Detail).

Die Entwicklung schreitet weiter voran und das Unternehmen befindet sich unserer Ansicht nach weiterhin auf einem sehr guten Weg in den kommenden Wochen und Monaten beudetende Erfolge zu erzielen, wie die potenzielle Installation der ersten Wasserstofftankstellen und etwaige Partnerschaften mit goßen Tankstellenbetreibern.

Nach der teilweise heftigen branchenweiten Korrektur im gesamten Wasserstoffsektor, bieten sich unserer Meinung nach aktuell ein positives Chance/Risiko Verhältnis bei PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE). Nach wie vor ist das Unternehmen mit 230 Mio. EUR nur mit einem Bruchteil der gigantischen Milliarden Player wie Plug Power (WKN A1JA81) , Ballard Power (WKN A0RENB) oder Nel Asa (WKN A0B733) bewertet und besitzt unserer Meinung nach einiges an Aufholpotenzial.

PowerTap finalisiert ihre modulare Gen3-Produktions- und Abgabeeinheit für blauen Wasserstoff zum Einsatz an bestehenden Tankstellen in den USA. In Abbildung 1 ist ein Prozessablaufschema dargestellt, das die Wasserstoffproduktion mittel Serienkomponenten der Gen3- Wasserstoffbetankungseinheiten veranschaulicht, wobei der erzeugte Wasserstoff an Zapfsäulen abgegeben wird, die sich an herkömmlichen Tankstellen befinden. Eine Kombination aus erneuerbarem Gas, Wasser und Strom wird durch die Reihe von Komponenten in der Gen3- Wasserstofftankstelleneinheiten verarbeitet, um Wasserstoff wie folgt zu erzeugen:

Wasseraufbereitung - Wasser wird behandelt, um Verunreinigungen zu entfernen, und in einem 250-Gallonen-Tank gelagert. Entschwefelung - die Entschwefelungskomponente reinigt das Ausgangsmaterial (erneuerbares Erdgas) für den Reformierungsprozess. Dampferzeuger - Dampferzeugung für den Reformierungsprozess. Reformer - die Reformer-Komponente reformiert das Dampf-Erdgas-Gemisch, um 75 % des Wasserstoffs zu erzeugen. Shift-Reaktor - der Wassergas-Shift-Reaktor nutzt das im Reformer erzeugte CO 2 , um die restlichen 25 % des Wasserstoffs zu erzeugen. Reformat-Kompressoren - die Reformat-Kompressoren komprimieren das Gas für die Reinigung durch Druckwechselabsorber. CO 2 - und H 2 -Druckwechselabsorber (PSAs) - die PSAs trennen und raffinieren das Reformat auf: (i) 99,997 % H 2 ; und (ii) 99 % CO 2 . Kompressoren - Wasserstoff wird vor der Lagerung komprimiert. Wasserstoffspeicherung - das Wasserstoffprodukt wird in Tanks gespeichert. Verteilerkühler - die Kühlerkomponente kühlt den Wasserstoff, bevor er der Verteilerpumpe zugeführt wird. Zapfsäulen - der erzeugte und gespeicherte Wasserstoffkraftstoff wird dann von den Zapfsäulen an wasserstoffbetriebene Fahrzeuge abgegeben.

Jede einzelne installierte Wasserstofftankstelle von PowerTap (in Kalifornien) mit einer Kapazität von 1.200 kg, kann eine jährliche Brutto-LCFS-Emissionszertifikateinnahme in Höhe von 1.292.100 Dollar generieren, selbst wenn kein Wasserstoff verkauft wird (diese würde noch on Top kommen – siehe Berechnung).

Tesla beispielsweise erzielt einen Großteil seines Umsatzes durch Einnahmen aus Emissionszertifikaten in Kalifornien (allein 354 Mio. Dollar im letzten Quartal!). Demnach wären bei 500 installierten Wasserstofftankstellen (Annahme alle in Kalifornien), rein rechnerisch mehr als 500 Mio. Dollar jährlicher Einnahmen aus dem Emissionshandel potenziell für PowerTap und PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE) erzielbar.

PowerTaps Gen3 modulare H 2 -Produktions- und Abgabeeinheit

Diese Wasserstoffproduktions- und Abgabeeinheit vor Ort verwendet die SMR-Technologie (Steam Methan Reforming, Dampf-Metthan-Reformierung) in Verbindung mit einem fortschrittlichen CO 2 -Abscheidungssystem (CCS, Carbon Capture System) zur Erzeugung von blauem Wasserstoff. Das Ausgangsmaterial für PowerTap Gen3 in diesem Prozess ist erneuerbares Erdgas (RNG), auch als Biomethan oder aufbereitetes Biogas bezeichnet. Häufige Quellen für RNG sind Deponien, Tierdung, Speisereste und Abwasserschlamm.

Das fortschrittliche CCS von PowerTap Gen3 verwendet ein einzigartiges Verfahren, das eine chemische Reaktion einbindet, die das CO 2 verbraucht und überschüssigen Wasserstoff produziert. Dieser überschüssige Wasserstoff wird über eine universelle Brennstoffzelle in sauberen erneuerbaren Strom umgewandelt, und der erzeugte Strom kann in das lokale Stromnetz zurückgespeist oder als erneuerbare Energie in einem Mikronetz für die lokale Stromverteilung mittels einer universellen Brennstoffzelle verwendet werden, um die Tankstelle/ LKW-Raststätte mit Strom zu versorgen, an der sich die PowerTap-Einheit befindet.

PowerTaps Betankungstechnologie kann zum Betanken wasserstoffbetriebener PKWs, Lastkraftwagen, Busse, Frachtschiffe und anderer wasserstoffbetriebener Fahrzeuge verwendet werden, die eine modulare Wasserstoffproduktions- und Betankungstechnologie vor Ort benötigen. PowerTaps erste Betankungseinheiten sind so konzipiert, dass sie sich an gegenwärtigen Einzelhandelstankstellen befinden können, um Wasserstoff an Automobile abzugeben.

Salim Rahemtulla, President der PowerTap, erklärte: „PowerTap wird ermutigt, Teil einer sich schnell entwickelnden Industrie für Brennstoffzellentechnologie zu sein, was wiederum die Entwicklung und den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenprodukten beschleunigt. Ein größeres Wachstum beim Einsatz von Wasserstoffbrennstoffzellen bedeutet eine größere Nachfrage nach wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und Wasserstofftankstellen sowie größere Möglichkeiten für PowerTaps Wasserstoffproduktion vor Ort und Betankungsinfrastruktur.“

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zur PowerTap Hydrogen (WKN A3CSCE)

Für nähere Informationen

Präsentation – LINK

Homepage – LINK

