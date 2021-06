Vizsla's Napeolon Ader nach Süden erweitert und stösst auf 898 Gramm Silberäquivalent pro Tonne über 8,36 Meter durchschnittliche wahre Mächtigkeit auf Panuco

Highlights

- Drei Bohrungen, die 50 Meter südlich der vorherigen Bohrungen abgeschlossen wurden, weisen eine durchschnittliche wahre Mächtigkeit von 7,44 Meter (mTW) und einen gewichteten Durchschnittsgehalt von 673 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent auf

- Bohrloch NP-21-112 lieferte 898 g/t Silberäquivalent auf 8,36 mTW aus 142,55 m einschließlich;

5.197 g/t Silberäquivalent über 1,34 mTW aus 142,55 m

- Napoleon erstreckt sich auf über 950 m kontinuierlicher Mineralisierung und ist nach Süden und in der Tiefe offen

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: "Das südliche Ende von Napoleon erweist sich als durchgehend hochgradiger und breiter als jeder andere Teil der mineralisierten Zone. Geologische Informationen deuten darauf hin, dass es sich hierbei um den wahren Kern der Mineralisierung handeln könnte, der nach Süden und in der Tiefe offen bleibt, wo das Unternehmen aktiv bohrt, um diese große Mineralisierungszone weiter zu erweitern. Die aktuellen Abmessungen betragen 950 Meter Streichlänge und 350 Meter Tiefe und die Zone ist Teil des größeren, drei Kilometer langen Napoleon-Korridors, den das Unternehmen bebohrt. Vizsla befindet sich in der besten Verfassung seit seiner Gründung und liefert weiterhin in den beiden Gebieten mit Ressourcenbohrungen, Napoleon und Tajitos, sowie in anderen Zielen im Bezirk, einschließlich Cordon del Oro und dem Animas-Korridor. Das Unternehmen ist mit über 89.000.000 $ Barmitteln gut finanziert und geht zu 10 Bohrgeräten über, um das wachsende Potenzial dieses hochgradigen Silber-Gold-Distrikts weiterhin rasch zu bewerten."

Napoleon-Bohrungen Details

Die Bohrungen haben die beiden Lückenzonen im mineralisierten Gebiet bei Napoleon fast aufgefüllt und definieren ein über 950 m langes Mineralisierungsfeld, das flach nach Süden abzufallen scheint. Die Bohrungen am südlichen Ende der mineralisierten Zone haben die Ader über 100 m nach Süden auf 950 m Streich erweitert und die bis dato erhaltenen Untersuchungsergebnisse zeigen beständig sehr hohe Gehalte in diesem Bereich.

Die Mineralisierung in der südlichen Hälfte der Zone weist im Allgemeinen besser entwickelte epithermale Texturen auf, einschließlich kolloformer und kokardenartiger Bänderung und seltenem Quarz nach blasigem Kalzit. Das Vorhandensein von Adularia, eine durchgehend breite Ader und ein höheres Gold-Silber-Verhältnis deuten darauf hin, dass dies der Kern der mineralisierten Zone ist.

Weitere 15 Bohrlöcher wurden in diesem mineralisierten Bereich abgeschlossen und die Ergebnisse werden weiterhin nach Erhalt gemeldet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrungen in Abständen von 50 Metern bis in eine Tiefe von etwa 350 Metern abzuschließen, um den Verlauf der Mineralisierung zu definieren und wird dann mit tieferen Bohrungen fortfahren, um das gesamte Ausmaß der Mineralisierung zu definieren.

Die Bohrungen sind weiterhin im Gange, wobei fünf Bohrgeräte die Ressourcenbohrungen fortsetzen und drei Bohrgeräte Explorationsarbeiten durchführen. Die Untersuchungen für fünf neue Ziele in vier Aderkorridoren stehen noch aus.

Abbildung 1: Längsschnitt von der Hauptprospektion Napoleon mit allen neuen Bohrlöchern beschriftet und ausgewählten Abschnitten dargestellt

Vollständige Tabelle der Napoleon-Bohrlochdurchschneidungen

Bohrung Von Bis Bohr- Länge abwärts Gesch. Wahre Breite Gold Silber Blei Zink Silber Äquivalent Kommentar (m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (g/t) NP-21-106 142.2 142.9 0.7 0.61 1.29 49.2 0.43 0.75 193.8 NP-21-107 237.7 242.35 4.65 3.73 2.85 104.9 0.67 1.44 410.0 Inkl. 240.0 241.5 1.50 1.20 4.71 156.0 0.65 1.79 642.2 NP-21-108 Zuvor berichtet NP-21-109 Keine signifikanten Werte NP-21-110 32.35 33.75 1.4 0.50 128.6 0.22 0.52 184.8 HW Und 128.3 131.7 3.4 2.62 5.51 476.2 1.49 1.06 1,020.3 Haupt Inkl. 130.8 131.7 0.9 0.69 14.40 1,545.0 1.23 2.67 2,885.3 NP-21-111 93.7 94.1 0.4 0.70 84.4 0.35 1.57 189.3 Und 122.75 126.3 3.55 2.71 0.20 22.0 0.06 0.51 52.6 NP-21-112 142.55 155.05 12.5 8.36 5.58 372.3 0.24 0.94 897.8 Inkl. 142.55 146 3.45 2.31 18.88 1,305.6 0.73 2.07 3,052.5 Inkl. 142.55 144.55 2 1.34 31.93 2,243.0 1.23 3.53 5,196.6 Und 150.25 155.05 4.8 3.21 0.94 29.7 0.10 0.94 139.3 NP-21-112 165.3 171.35 6.05 3.45 1.81 42.7 0.27 1.23 243.2 NP-21-113 273.15 274.95 1.8 1.03 0.54 53.6 0.34 3.35 186.2 Und 291.8 292.25 0.45 0.26 0.18 37.5 0.04 5.12 171.3 NP-21-114 259.85 263.7 3.85 2.94 2.06 46.7 0.62 1.76 291.2 NP-21-115 99.55 100 0.45 2.24 590.0 0.97 4.99 901.2 Und 146.7 148.4 1.7 0.76 0.33 26.8 0.12 1.07 83.9 Und 158.1 159.3 1.2 0.76 0.46 48.7 0.34 0.74 113.5 NP-21-116 164.25 184.9 20.65 11.34 3.11 87.9 0.26 2.13 427.5 Inkl. 164.75 165.55 0.8 0.44 7.04 118.0 1.76 2.69 870.2 Und 169.1 170.4 1.3 0.71 12.85 36.0 0.47 2.17 1,293.3 Und 178.9 180.5 1.6 0.88 9.57 617.7 0.43 1.21 1,510.9 NP-21-116 202.55 213 10.45 5.24 4.43 66.8 1.30 1.13 531.9 NP-21-117 205.85 208.5 2.65 1.00 0.76 127.3 0.21 1.25 224.2 NP-21-118 150.2 158.65 8.45 4.87 3.70 112.4 0.35 1.52 494.2 Inkl. 150.55 151.15 0.6 0.35 28.90 226.0 1.95 7.32 3,121.9 Und 155.25 156 0.75 0.43 6.13 234.0 0.71 4.16 904.2 NP-21-120 69.6 72.1 2.5 1.68 0.93 55.7 0.07 0.23 145.9 NP-21-121 Assays anhängig NP-21-122 Keine signifikanten Werte

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte von neuen Bohrungen, die in der Zone Napoleon auf dem Napoleon-Aderkorridor abgeschlossen wurden. Die Nummern der Bohrlöcher sind aufgrund zusätzlicher Bohrungen entlang des Aderkorridors nicht fortlaufend; jedes Bohrloch mit erhaltenen Untersuchungsergebnissen wurde gemeldet.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird mit der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289) + (Pb_ppm x 0,0013) + (Zn_ppm x 0,0013)) / 0.5627. Die Metallpreisannahmen sind $17,50 Unzen Silber, $1.700 Unzen Gold, $0,75 Pfund Blei und $0,85 Pfund Zink, die Gewinnungsannahmen sind 96% Gold, 94% Silber, 78% Blei und 70% Zink basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Abbildung 2: Querschnitt durch die südlichsten Löcher bei Napoleon.

Informationen zur Bohrmanschette

Prospekt Bohrung Östliche Ausrichtung Nordende Elevation Dip Azimut Bohr-lochtiefe Napoleon NP-21-106 403,484 2,586,971 433 -41 260 204 NP-21-107 403,505 2,587,179 448 -55 274 290 NP-21-108 403,356 2,587,690 517 -73 268 181 NP-21-109 403,458 2,587,675 509 -47 274 255 NP-21-110 403,469 2,586,928 424 -50 262 159 NP-21-111 403,413 2,587,631 503 -40 274 171 NP-21-112 403,469 2,586,928 424 -60 262 222.5 NP-21-113 403,459 2,587,675 509 -55 274 365 NP-21-114 403,505 2,587,179 448 -63 274 309 NP-21-115 403,413 2,587,631 503 -56 274 186.3 NP-21-116 403,469 2,586,928 424 -67 262 250.5 NP-21-117 403,413 2,587,631 503 -62 274 235 NP-21-118 403,449 2,587,169 466 -55 273 185 NP-21-120 403,344 2,587,118 477 -56 90 124.5 NP-21-121 403,438 2,586,871 421 -40 241 267.75 NP-21-122 403,413 2,587,631 503 -70 274 300

Tabelle 2: Details zum Bohrloch. Koordinaten in WGS84, Zone 13

Aktienoptionen

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es insgesamt 4.150.000 Optionen an Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater zu einem Ausübungspreis von 2,31 $ gewährt hat. Sie sind über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und werden in den nächsten zwei Jahren unverfallbar. Sie unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar großen Panuco-Distrikts im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer 500-Tonnen-pro-Tag-Mühle, 35 Kilometern Untertagebau, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Das Muttergestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit einem ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit einem Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss ("AA") untersucht. Grenzwertüberschreitende Analysen für Silber, Blei und Zink wurden mittels eines erzhaltigen viersauren Aufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services bei Vizsla Silver, geprüft und genehmigt. Herr Dupuis ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und den Abschluss eines Jungfernbohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Anfechtungen der Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere der Eigentumsrechte an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

