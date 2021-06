Ether, Bitcoin, Doge – Die Sehnsucht nach dem Abenteuer

Alles dreht sich um Krypto

Derzeit dreht sich das Anlagekarussell rund um das Thema „Krypto“, mit kometenhaften Kursanstiegen für diese mit Hilfe der Blockchain-Technologie geschürften „Währungen“. Gestern ging Bitcoin durch die Decke, heute Ethereum, zwischendurch eine Art Witz, Dogecoin, vielleicht kommt demnächst Catcoin, immerhin gibt es mehr als Katzen als Hunde in unseren Haushalten. Dann gibt es wieder herbe Rückschläge aufgrund ein oder zwei Tweets aus bekanntem Hause. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt derzeit bei 0,5 Milliarden Euro, bei Ethereum sind es etwa 0,2 Milliarden Euro, beide wiesen noch im Mai den doppelten Wert auf. Da lockt das große Abenteuer, das schnelle Geld, der rasche Reichtum ganz ohne Strapazen. Wir sind fasziniert vom Streben nach sagenhaften Schätzen und stechen wagemutig und ohne Rücksicht auf Verluste in ungewisse Gewässer, um wie Jason, Kolumbus oder Pizarro unsere Schätze, oftmals aber nur unsere Erfahrungen, zu mehren. Es fällt uns schwer, nicht mit ins Boot zu steigen und Vernunft walten zu lassen.

Reichtum und Risiko

Jason benötigte nur ein kleines Schiff, die Argo, eine Mannschaft tapferer Männer und die Hilfe der Königstochter Medea, um das Goldene Vlies, das Fell des sagenhaften Widders Chrysomeles, aus Kolchis, dem heutigen Georgien, aus den Klauen eines Drachen zu klauen. Es ist ihm nicht bekommen: Im Rosenkrieg um Medea verlor er Frau und Kind und nahm sich später das Leben. Soweit soll es bei Bitcoin & Co nicht kommen, doch Wagemut wird an der Börse eher selten belohnt und Höhenflüge einzelner Assetklassen führen nicht zwangsläufig zu schnellem Wohlstand. Auf einen Helden kommen viele, die untergehen, an der Börse wie in den Sagen. Doch berichtet wird vor allem über die Gewinner und nicht über die vielen, vielen Verlierer!

Währung und Zahlungsmittel

Das Goldene Vlies war ein Solitär und deshalb bestens zur Wertsteigerung geeignet. Auch Bitcoin ist limitiert, auf 21 Millionen Stück – im Gegensatz zu unserem Papiergeld, das durch Notenbanken und Banken in schier unbegrenzte Höhen geschossen wird. Was also ist riskanter? Voraussetzung für ihren Wert ist jedoch, dass es als „Geld“ akzeptiert wird, heute, morgen und übermorgen. Wie schnell sich das ändern kann, zeigt Elon Musk von Tesla: er hat sein großzügiges Angebot, seine Autos mit Bitcoin bezahlen zu können, schnell wieder zurückgenommen und dabei ökologische Gründe hervorgehoben oder vorgeschoben – das ist Ansichtssache. Wer nimmt schon gerne eine Währung entgegen, die stärker schwankt als eine griechische Galeere im Sturm? Wie lange sich staatliche Notenbanken das Treiben ansehen, ist ebenfalls ungewiss, lassen sich mit Kryptowährungen doch dunkle Geschäfte ohne Risiko, weil anonym, finanzieren. Bei Jason griffen die Götter hin und wieder ein, bei Krypto reichen Politiker und Notenbanker mit ihrer irdischen Macht.