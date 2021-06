Foto: finanzbusiness VÖB empfängt Verdi-Demonstranten mit Kaffee und Croissants Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 23.06.2021, 17:46 | Tarifververhandlungen für die 60.000 Beschäftigten in den öffentlichen Banken haben am Mittag in Berlin begonnen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer