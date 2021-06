Cloudflare lässt sich mit Microsoft, Splunk, Datadog und Sumo Logic integrieren und hilft Kunden dabei, ihre Sicherheitsdaten optimal zu nutzen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dazu beiträgt, ein besseres Internet zu schaffen, kündigte heute neue Integrationen mit Microsoft Azure Sentinel, Splunk, Datadog und Sumo Logic an, um es für Unternehmen einfacher zu machen, wichtige Erkenntnisse über ihre Infrastruktur miteinander zu verknüpfen und zu analysieren. Jetzt können Unternehmen die Sicherheitseinblicke von Cloudflare direkt in ihre bevorzugte Analyseplattform übertragen und im Kontext ihres gesamten Technologie-Stacks analysieren – ohne die Kosten oder die Komplexität des Aufbaus benutzerdefinierter Integrationen.

„CISOs erwarten von ihren Sicherheitsteams, dass sie sich auf die Sicherheit konzentrieren und keine umständlichen und kostspieligen Integrationen aufbauen, nur um Erkenntnisse aus all den verschiedenen Anwendungen und Tools in ihrer Infrastruktur zu erhalten“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir haben eine Möglichkeit gesehen, diesen Prozess schneller, einfacher und kostengünstiger zu gestalten und mit anderen Top-Analyseplattformen zu kooperieren, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Jetzt können wir den Sicherheitsteams die Tools an die Hand geben, die sie benötigen, um Transparenz und zusätzliche Sicherheit über den gesamten Stack hinweg zu erlangen, auch für die Teile außerhalb von Cloudflare.“

In der heutigen Sicherheitsumgebung sind CISOs auf die Erkenntnisse aus Daten angewiesen, um wichtige Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie Bedrohungen verhindern, erkennen und eindämmen können. Um den größtmöglichen Nutzen aus ihren Sicherheitsdaten zu ziehen, wünschen sich viele Unternehmen, diese Daten im Kontext der Erkenntnisse zu sehen, die sie von anderen Anwendungen innerhalb ihres gesamten Technologie-Stacks erhalten. Um dies zu erreichen, mussten Sicherheitsteams bisher kostspielige, zeitaufwändige und anfällige Integrationen in ihre Analyseplattformen aufbauen und pflegen.

Mit diesen Integrationen können Sicherheitsteams nun die wertvollen Erkenntnisse, die Cloudflare Logs liefert, auf ihren gesamten Stack ausweiten. Die Sicherheitsprotokolle von Cloudflare können mit wenigen Klicks direkt in Azure Sentinel, Datadog, Splunk und Sumo Logic eingelesen werden. So können Sicherheitsteams die Erkenntnisse von Cloudflare im Kontext ihrer breiteren Infrastruktur betrachten. Heute wird zum Beispiel ein Kunde, der einen SQL-Injection-Angriff bemerkt, gewarnt und kann weiteren Datenverkehr von der IP-Adresse des Angreifers direkt in der Web Application Firewall von Cloudflare blockieren. Mit einer Integration in eine Analyseplattform könnte er darüber hinaus alle vergangenen Aktivitäten von dieser IP-Adresse über alle Anwendungen und Infrastrukturen hinweg sehen, nicht nur bei Cloudflare.