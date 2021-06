Vicinity Motor Corp. kündigt Uplisting an den Nasdaq Capital Market unter dem neuen Handelssymbol ‚VEV‘ an

VANCOUVER, BC – 30. Juni 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC)(OTCQX:BUSXF)(FRA:6LG) („Vicinity Motor“ oder das „Unternehmen“) (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Bussen, gab heute bekannt, dass die Nasdaq Stock Market LLC die Notierung der Stammaktien des Unternehmens am Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) genehmigt hat.

Das Unternehmen wird voraussichtlich am Mittwoch, den 7. Juli 2021, den Handel an der Nasdaq unter dem Symbol „VEV“ aufnehmen. Die Stammaktien des Unternehmens werden bis zum Marktschluss am 6. Juli 2021 weiterhin an der OTCQX gehandelt. Die Handelssymbole für den Handel an der TSX Venture und der Frankfurter Börse bleiben unverändert.

„Die Notierung unserer Aktien an der Nasdaq stellt einen bedeutenden Meilenstein für Vicinity Motor dar, da wir unser starkes Momentum nutzen, um den Verkauf unserer Elektrofahrzeugprodukte der nächsten Generation zu beschleunigen,“ meinte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Wir glauben, dass eine Notierung an der Nasdaq dazu beitragen wird, das öffentliche Profil des Unternehmens zu erhöhen, unsere Aktionärsbasis zu erweitern, die Liquidität zu verbessern und den Unternehmenswert zu steigern.“

„Wir sehen weiterhin eine Zugkraft auf dem Markt und haben im ersten Quartal 2021 20 % mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im gesamten Jahr 2020 zusammen. Wir sind überzeugt, dass unser bahnbrechender Vicinity Lightning EV-Bus sowie unser neuer VMC 1200 EV-LKW der Klasse 3 treibend für unser zukünftiges Wachstum sein werden. Beide haben nachdrückliche Unterstützung von Regierungsbehörden, privaten Betreibern, Händlern und Verkehrsbetrieben bei der Elektrifizierung ihrer Flotten erfahren. Wir erwarten, dass weitere EV-Innovationen, die wir entwickelt haben, unsere Position als Marktführer in diesem Bereich zusätzlich festigen werden. VMC ist für weiteres Wachstum gut aufgestellt und wir haben die personellen und finanziellen Ressourcen, um dieses Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese Geschichte mit einem größeren Netzwerk von Nasdaq-Investoren zu teilen.“