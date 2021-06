Ask 0,21

Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554 / WKN: A0D655) - Bezugsrechtsemission von 42.672.276 neuen Aktien beschlossen



Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten Aktionär der Gesellschaft. Es werden insgesamt 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, so dass sich ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerhöhung von ca. EUR 584,6 Millionen ergibt. Folglich wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 117.348.759 auf EUR 160.021.035 erhöht (das entspricht ca. 36,36 % des derzeitigen Grundkapitals). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt.



Die Kapitalerhöhung ist als kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung strukturiert. Die Bareinlagekomponente wird vollständig durch ein Bankenkonsortium gezeichnet und erzielt einen Gesamtbruttoerlös von ca. EUR 388,0 Millionen. Die Sacheinlagekomponente, zu der Acciona sich verpflichtet hat, wird ca. EUR 196,6 Millionen umfassen. Mit Ausnahme von Acciona wird sämtlichen Nordex-Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die Aktionäre für je elf Bestandsaktien vier neue Aktien zum Bezugspreis gegen Bareinlagen erwerben können. Acciona hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 % auszuüben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen.