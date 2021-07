Innocan Pharma meldet Einreichung von internationaler Patentanmeldung für topische Behandlung von Diabetes-Symptomen

H erzliya (Israel) und Calgary (Alberta), 9. Juli 2021. Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO, FWB: IP4, OTC: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“) meldet die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung für ein topisches Präparat zur Behandlung von Diabetes-Symptomen. Die Patentanmeldung umfasst und beansprucht mehrere Präparate zur topischen Verabreichung, die ein Cannabinoid zur Behandlung von Diabetes-Erkrankungen enthalten. Insbesondere ermöglichen die Präparate die Verbesserung des Blutflusses zu den peripheren Bereichen bei Patienten, die an Diabetes-Symptomen leiden.

Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist und im Laufe der Zeit zu schweren Schäden an Herz, Blutgefäßen, Augen, Nieren und Nerven führt.

Laut CDC (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) leiden weltweit 463 Millionen Erwachsene an Diabetes. Allein in den USA wurde bei 34,2 Millionen Erwachsenen Diabetes diagnostiziert – 10,5 % der Bevölkerung.