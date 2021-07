Das Engagement der MBH Gruppe, die Ziele zu unterstützen, zeigt sich in mehreren Schlüsselbereichen

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Seit 2016 arbeiten alle Länder daran, diese gemeinsame Vision zur Bekämpfung der Armut und Reduzierung von Ungleichheiten in nationale Entwicklungspläne zu überführen.

Das Engagement der MBH Gruppe, die Ziele zu unterstützen, zeigt sich in mehreren Schlüsselbereichen, insbesondere in der Unterstützung des SDG 8 „menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, die durch die Sicherung von 2000 Menschen in neuen Arbeitsplätzen entweder innerhalb der Gruppe oder durch die Erbringung von Gruppendienstleistungen jedes Jahr veranschaulicht wird . Neben diesem Engagement unterstützt MBH jährlich über 10 Unternehmen beim Beitritt zur Gruppe, allein im Jahr 2020 hat MBH 12 neue Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen.

In diesem Interview verschafft Victoria Sylvester, Executive Director MBH Corporation plc, einen Einblick in die verschiedenen Schlüsselbereiche die von der MBH Gruppe unterstützt werden.

