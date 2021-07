---------------------------------------------------------------------------

FinLab überträgt Asset Management Mandat



Frankfurt am Main, 15.07.2021 - Gemeinsam mit dem ausscheidenden Management hatte die FinLab AG die Absicht erklärt, das Asset Management Mandat der FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG zukünftig auf die Gesellschaft C3 Management GmbH der ehemaligen Vorstände der FinLab AG Herrn Schütze und Herrn Rodriguez zu übertragen. Die Zustimmung der Kommanditisten erfolgte am 15. Juli 2021.



Die FinLab AG bleibt weiterhin Kommanditistin der FinLab EOS VC Europe I GmbH & Co. KG und partizipiert somit langfristig an der Entwicklung des Funds wie auch an Management- und Performance-Fees. Durch diese Neuordnung reduziert sich das Provisions-Einkommen der FinLab AG aus der EOS Management-Fee um rund 50% pro Jahr. Gleichzeitig optimiert sich jedoch die Kostenstruktur, so dass sich in Summe ein neutraler Effekt auf das Ergebnis der FinLab AG erwartet wird.



