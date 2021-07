Julia Computing nimmt 24 Mio. USD in Serie-A-Finanzierung ein, ehemaliger Snowflake-CEO Bob Muglia tritt dem Vorstand bei

Die jüngste Finanzierung wird dazu beitragen, die Produktion der Julia-Lösungen und die Entwicklung neuer Produkte von Julia Computing in den Bereichen Pharma, Energie, Finanzen und anderen Sektoren zu skalieren.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 19. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Julia Computing , gegründet von den Entwicklern der Hochleistungs-Programmiersprache Julia, hat heute den Abschluss einer von Dorilton Ventures geleiteten Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen USD mit der Beteiligung von Menlo Ventures, General Catalyst und HighSage Ventures, bekannt gegeben. Außerdem wurde heute bekannt, dass Bob Muglia, ehemaliger CEO von Snowflake und ehemaliger President of Servers and Tools bei Microsoft, dem Vorstand von Julia Computing beitreten wird.