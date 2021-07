Infosys eröffnet in Stuttgart ein „Digital Technology and Innovation Center" für die Automobilindustrie

STUTTGART, Germany, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation, eröffnet in Stuttgart ein „Digital Technology and Innovation Center" für die Automobilindustrie. Infosys will damit Innovationen und die Transformation der IT-Infrastruktur in der Branche strategisch vorantreiben.

Die neue Unternehmenseinheit bringt Automotive- und IT-Expert*Innen aus ganz Deutschland zusammen, um den Austausch von Know-how, neuen Fähigkeiten und Innovationen zu fördern. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Infosys und Daimler operieren die in Deutschland ansässigen IT-Infrastrukturexpert*Innen der Daimler AG künftig vom Digital Technology and Innovation Center aus. Die neue Einrichtung bietet Kunden in den Bereichen Automotive und Mobilität Methoden und Lösungen für deren (digitale) Transformation, um so der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltiger Mobilität zu begegnen und so nachhaltig zu wachsen.

Ziel von Infosys ist es, einen neuen Qualitätsmaßstab für Automotive- und Fertigungsunternehmen in Deutschland zu setzen, mithilfe dessen Technologien schneller auf den Markt gebracht und standardisiert werden können. Im Zuge dessen bietet Infosys spezielle Trainings und Innovation Labs an und stellt die digitale Transformation der Branche in den Fokus. Unter anderem entstehen Plattformen, die für die Entwicklung zukünftiger Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und Elektrifizierung erforderlich ist. Darüber hinaus soll die neue Unternehmenseinheit besonders nachhaltig operieren – unter anderem werden die Rechenzentren vollständig mit erneuerbaren Energien und ohne Wasserverbrauch betrieben.