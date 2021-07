Starke Halbjahresentwicklung führt zu erneuter Anhebung der Jahresprognose



STEICO hat jüngst den Q2-Bericht veröffentlicht, der ein anhaltend starkes Wachstum des Kernbereichs der Dämmstoffe offenlegt und unsere Erwartungen hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung übertraf. In Anbetracht des zu H1 erreichten Niveaus erhöhte das Management erneut die Jahresziele, sodass wir unsere Prognosen angehoben haben.



Während sich in 2020 die Pandemieeffekte schwerpunktmäßig in Q2 widerspiegelten (Umsatz +1,6% yoy), setzte STEICO in Q2/21 das hohe Wachstumstempo der vergangenen Quartale fort. Infolge der anhaltend dynamischen Nachfrage erzielte das Unternehmen einen Erlöszuwachs von +37,9% auf 96,2 Mio. Euro (MONe: 94,1 Mio. Euro). Getragen wurde das Wachstum insbesondere durch eine starke Entwicklung in Deutschland (+41,5% yoy) und Frankreich (+36,4% yoy) sowie durch spürbare Nachholeffekte in UK (+192,9% yoy). Produktseitig wuchsen alle Segmente, wobei der Bereich der Holzfaser-Dämmstoffe (+43,1% yoy) hervorzuheben ist. Auch das zuletzt schwächelnde Segment der Stegträger zeigte wieder erfreuliche Wachstumsraten (+125,9% yoy). Dies ist zum einen auf die Markterholung in UK sowie die Eigenschaft als Substitut für konventionelles Bauholz (sog. Konstruktionsholz) zurückzuführen, infolgedessen die Nachfrage durch die allgemeine Holzknappheit und dem damit verbundenen Holzpreisanstieg befeuert wurde.



Infolge begünstigender Produktmixeffekte, Preiserhöhungen und unterproportional gestiegener Beschaffungskosten (u.a. Holzbezug primär zum Festpreis) verbesserte sich die Rohertragsmarge in Q2 spürbar auf 48,5% (+350 BP qoq). Geprägt durch die hohe Kapazitätsauslastung und damit verbundene Skaleneffekte lag das EBIT mit 17,3 Mio. Euro somit erheblich über dem Vorjahresergebnis (+280% yoy) und unserer Schätzung (MONe: 13,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich spürbar auf 18,0% (+280 BP qoq).

Insgesamt erzielte STEICO somit in H1/21 dank eines weiterhin vorteilhaften Marktumfelds und eines attraktiven Produktportfolios starke Ergebnisse (Umsatz: +29,6% yoy; EBIT-Marge: 16,7%), sodass das Management die Jahresziele anhob und nunmehr mit einem Umsatzwachstum um die 20% und einer EBIT-Marge zwischen 14 und 17% rechnet (zuvor: Umsatzwachstum mehr als 15% bei einer EBIT-Marge zwischen 13 und 15%). Die Anhebung spricht u.E. für eine weiterhin hohe Visibilität durch die robusten Markttreiber (u.a. Sanierungsanreize für Privatpersonen, European Green Deal), die anziehende Beliebtheit von ökologischen Dämmstoffen und die marktführende Positionierung STEICOs. Auf Ergebnisebene dürften neben einer weiter hohen Kapazitätsauslastung die initiierten Verkaufspreiserhöhungen den Preisanstieg (u.a. für chemische Zuschlagstoffe) abfedern. Wir haben unsere kurz- bis langfristigen Prognosen daher wiederholt nach oben angepasst.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 90,00 Euro