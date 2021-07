DGAP-News MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. schließt IP-Messung bei Cobalt Hill in British Columbia ab (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.07.2021, 17:32 | 59 | 0 | 0 22.07.2021, 17:32 | MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. schließt IP-Messung bei Cobalt Hill in British Columbia ab ^

DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Bohrergebnis

MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. schließt IP-Messung bei Cobalt Hill in British Columbia ab

22.07.2021 / 17:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. schließt IP-Messung bei Cobalt Hill in British Columbia ab

Die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (WKN: A2QNKB ; ISIN: CA58518J1012), freut sich bekannt geben zu können, dass die Firma "SJ Geophysics" eine Messung mittels induzierter Polarisation (IP) über 22,8 Profilkilometer bei Zielgebieten auf dem Konzessionsgebiet "Cobalt Hill" des Unternehmens abgeschlossen hat. Die IP-Messung konnte in jedem der drei Zielgebiete (Meister, Kobaltzone und Gold-in-Boden-Anomalie) geophysikalische Merkmale identifizieren, die die bekannten geologischen und geochemischen Reaktionen in diesen drei Gebieten unterstützen. Die Ergebnisse der Messung haben wesentlich zur Bestätigung von Bohrzielen beigetragen, um diese entsprechenden Gebiete zu erproben. Chief Executive Officer David Thornley-Hall sagt dazu: "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bislang beim Ausbau des Projekts Cobalt Hill erzielt haben. Die IP-Daten aus den Bereichen der Zone Meister, der Kobaltzone und der Goldanomalie belegen nach wie vor das hervorragende Potenzial des Projekts und wir freuen uns auf die Planung der ersten Bohrphase."

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

