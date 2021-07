Anlegerverlag Powercell: Jetzt wird’s eng! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.07.2021, 14:32 | 29 | 0 | 0 23.07.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Der Blick auf die Kurstafel dürfte Powercell-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Diese Negativ-Performance reicht für den unangefochtenen letzten Platz. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Da Powercell immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund sieben Prozent entfernt. Auf 17,50 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen. Anleger, die von den Zukunftsaussichten von Powercell überzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum günstigen Nachkauf. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung. Fazit: Bei Powercell geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





