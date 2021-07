OrganiGram Holdings präsentierte kürzlich (genauer gesagt am 13.07.) Investoren und Analysten frische Quartalsergebnisse.

Das Unternehmen berichtete über sein 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31.05.) des aktuellen Fiskaljahres 2021.

In erster Linie „schielen“ Anleger und Analysten in diesem noch vergleichsweise jungen Sektor natürlich auf das Umsatzwachstum der Unternehmen, gilt dieses doch als ein wichtiger Gradmesser in Bezug auf die Marktposition(ierung) des Unternehmens. Dennoch erlangte die Ergebnisseite in den vergangenen Quartalen eine immer größere Bedeutung…