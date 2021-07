NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zum Start der neuen Woche an ihren Rekordkurs vom Freitag angeknüpft. Bestimmt wird die neue Börsenwoche von der Bekanntgabe der Quartalszahlen großer US-Technologie- und Internetkonzerne wie Apple , Microsoft und Alphabet . Gespannt warten die Anleger auch auf die Geschäftszahlen von Tesla , die der Elektroautobauer bereits an diesem Montag nach Börsenschluss vorlegen wird.

Der Dow Jones Industrial erreichte sofort zu Handelsbeginn eine weitere Höchstmarke bei 35 097 Punkten, drehte gleich danach aber ins Minus und notierte zuletzt 0,20 Prozent tiefer bei 34 990,14 Zählern. Auch der S&P 500 schwang sich zu einem weiteren Höchststand empor. Zuletzt lag der marktbreite Index 0,08 Prozent niedriger bei 4408,45 Punkten. Für den Nasdaq 100 gab es ebenfalls ein Rekordhoch. Zuletzt notierte das technologielastige Marktbarometer 0,03 Prozent im Minus bei 15 107,81 Zählern./edh/he