Toronto, Ontario – 27. Juli 2021 – Graph Blockchain Inc. „Graph“ oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc., die neueste Übernahme des Unternehmens, am 22. Juli 2021 in Miami eine sehr erfolgreiche Einführung seiner Non-Fungible Tokens („NFT“) Augmented Reality-Platfform durchgeführt hat.

Die Veranstaltung, die von der Socialite, Designerin und Serienunternehmerin Monica Suleski aus Miami in Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler Diogo Snow und dem Edeldesigner Max Jamali veranstaltet und kuratiert wurde, zog über 75 hochkarätige Gäste an. Auf der Veranstaltung verkaufte New World sieben seiner acht NFT-Teile für einen Nettoerlös für das Unternehmen von 38.000 USD.

Auf der Veranstaltung entstand eine Zusammenarbeit mit Brandon Gil, dem Gründer von Gil Ventures LLC mit Sitz in Miami, Florida. Gil Ventures ist eine globale Agentur, die für das Managen von aufwendigen Events, Unternehmens- und Digitalmarketing sowie Prominenter wie dem weltbekannten Billboard-Künstler und Schauspieler Jencarlos Canela, bekannt ist. Brandon Gil sitzt im Board of Directors von öffentlichen und privaten Unternehmen und hat Umsätze in Millionenhöhe für Unternehmen in Schwellenländern erwirtschaftet. Brandon Gil wird an der Planung der offiziellen Einführung von New World mitwirken und weitere Prominente und Künstler verpflichten, die die New World NFT-Plattform nutzen werden.

Nach diesem „Soft-Launch“ geht das Unternehmen davon aus, dass es seine vollständige Plattform bis Mitte September einführen wird.

„Wir sind sehr glücklich, dass die New World NFT-Plattform in Betrieb ist“, sagte Paul Haber, CEO von Graph Blockchain. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Brandon Gil und auf weitere spannende Neuigkeiten, die wir Ihnen mitteilen können, wenn wir der vollständigen Einführung unserer Plattform näherkommen.“

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io