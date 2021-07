In über 1.900 Teams (ein Anstieg von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr) bringen die jungen Talente mit einem Durchschnittsalter von 14 bis 24 Jahren ihre Fähigkeiten sowie Persönlichkeiten ein und entwickeln kreative Konzepte. Das Briefing hat Reply gemeinsam mit den Partnern der Initiative erarbeitet – AC Mailand, Ducati, easyJet, Miele, Mondelez International, Pamela Reif, Sky, Telekom und Tuc.

Neun Finalisten qualifizierten sich für die Finalrunde am 1. Juli: Team Jovenhub (in der von Miele unterstützen Kategorie „Brand Activation"), Team Actontown (in der von Tuc unterstützten Kategorie „Brand Experience"), Team Creative minds (in der von Sky unterstützten Kategorie „Employer Branding"), Team Kings & Castles (in der von Mondelez International unterstützten Kategorie „Employee Engagement"), Team Watermelon (in der von easyJet unterstützten Kategorie „Digital Customer Experience"), Team Power Up (in der von der Telekom unterstützten Kategorie „Digital Gamification"), Team Cookies accepted (in der vom AC Mailand unterstützten Kategorie „Fan-Base Activation"), Team Replikate (in der von Pamela Reif unterstützten Kategorie „Innovation Design") sowie Team Creathics (in der von Ducati unterstützten Kategorie „Social Media"). Im Finale stellten die Teams ihre Konzepte einer Jury vor, die sich aus Art und Creative Directors der Reply Agenturen (Avvio Reply, Bitmama Reply, Open Reply, Triplesense Reply, WM Reply und Xister Reply) sowie renommierten Marketing- und Kommunikationsexperten zusammensetzte. Sie gaben den Teams Tipps und Feedback zu ihren Arbeiten.