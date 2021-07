Ekosem-Agrar AG mit solidem ersten Halbjahr – Anleihen-Kurse unter Druck – Zinszahlung in kommender Woche

Unternehmensanleihen notieren unter 80%

Dennoch sind die Anleihen-Kurse des Unternehmens in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten und gesunken. Der Grund dafür sind ungeklärte Finanzierungsfragen mit zwei russischen Banken (RSHB und Sberbank), die gerichtlich geklärt werden müssen. Einem ersten Antrag der Ekosem-Gruppe auf Unterlassung von Maßnahmen der RSHB im Zusammenhang mit der Ausübung von Call-Optionen auf den Erwerb von Anteilen an den russischen Zwischenholdings der Ekosem-Gruppe wurde im vorläufigen Rechtsschutz stattgegeben. Ein Verhandlungstermin hierzu ist auf die zweite Augusthälfte terminiert.

Laut Ekosem-Agrar-CFO Wolfgang Bläsi gäbe es unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der optimalen Finanzierungsstruktur des Unternehmens. Ekosem-Agrar befinde sich mit RSHB aber in einem Dialog und sei zuversichtlich, dass sich die Sichtweisen angleichen werden. Es bestehe auch Einigkeit mit der RSHB, dass die Anleihen und die Rechte der Anleihegläubiger in Deutschland, unabhängig vom Ergebnis der Gespräche, nicht gefährdet werden dürfen, so Bläsi im Gespräch mit dem Bondguide. In diesem Zusammenhang sei auch die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2020 Ende Juni verschoben worden. Sämtliche Arbeiten am Jahresabschluss sollen aber schnellstmöglich fertiggestellt werden, sobald eine endgültige Einigung mit den Banken erzielt sei.