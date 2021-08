Höhere Ölpreise, steigende Produktion - die Analysten sehen Potenzial für ADX Energy.

Wie die Experten ausführen, habe ADX mit den Produktionszahlen zum zweiten Quartal 2021 – 348 boe/d (barrel of oil per day) – die Erwartungen von Auctus erfüllt. Nun stehe aber ein sehr wichtiges zweites Halbjahr für die Gesellschaft an, da wichtige Neuigkeiten zu erwarten seien. Für die Analysten ist dabei das wichtigste Ereignis die Bohrung der Anshoff-Quelle in Österreich.

Bislang sei man, so Auctus, davon ausgegangen, dass ADX einen Partner benötigen werde, um die Bohrung zu stemmen. Angesichts des aktuell hohen Ölpreises, von Cash-Beständen von mehr als 4 Mio. AUD zu Ende Juni und der vergleichsweise geringen Bohrkosten (1,8 Mio. EUR), könne es sich das Unternehmen aber leisten, 100% an dem Projekt zu behalten – und die Bohrvorbereitungen hätten bereits begonnen, so die Analysten.

Darüber hinaus, erläutert Auctus weiter, stünden im zweiten Halbjahr 2021 auch noch News zum sehr bedeutenden OHO-Projekt und weiteren, anschließenden Gelegenheiten an.

Green Power-Pläne kommen voran

Wie die Analysten weiter ausführen, haben auch die Gespräche mit vier Anbietern von Erneuerbaren Energien sowie einem sehr großen Kunden in Bezug auf das Wasserstoffgeschäft des Unternehmens bereits begonnen. ADX plane, in den kommenden Monaten die Vereinbarungen mit einem Anbieter grüner Energie abzuschließen, um das geplante Pilotprojekt zu Speicherung von Wasserstoff im Umfang von 1 MW voranzubringen.

Noch im dritten Quartal, so Auctus weiter, sollten zudem die Tests der ersten Bohrlöcher für das Geothermie-Projekt mit Siemens beginnen. Darüber hinaus habe ADX sich an die österreichischen Behörden gewendet, um die Explorationsflächen in Oberösterreich sowie auch Chancen bei fortgeschrittenen Projekten auszuweiten.

Weitere Aktivitäten im zweiten Halbjahr

Auctus zufolge soll in der zweiten Jahreshälfte zudem ein neuer, unabhängiger Reservenbericht erscheinen, der jüngst abgeschlossene Reservoir-Simulationsstudien, neu verarbeitete seismische 3D-Daten, Daten von den Bohrungen sowie die historische und die aktuelle Produktion umfassen werde. Zudem werde ADX im dritten und vierten Quartal ein Überarbeitungsprogramm durchführen, mit dem vorhandene Quellen perforiert werden sollen, wo das Potenzial besteht, Zugang zu Ölzonen zu erhalten, die bislang nicht produzierten. Das könnte die Produktion verbessern und einen positiven Einfluss auf die Reservenschätzungen haben, hieß es.

Die Bewertung

Auctus Advisors hat die Preisprognosen für die Rohölsorte Brent ab dem dritten Quartal von 60 auf 65 USD pro Barrel angehoben. Dies, zusammen damit, dass man davon ausgeht, dass ADX nun 100% an Anshoff halten wird, habe positive Auswirkungen auf die Bewertung. Entsprechend heben die Analysten ihr Kursziel um rund 38% von 0,029 auf 0,04 AUD an.

