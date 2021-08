Die Wall Street heute wegen des Comebacks von Corona zunächst eher mäßig gelaunt - in China und den USA, den beiden mit Abstand wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, gibt es wieder zunehmende Einschränkungen wegen der

Die Wall Street heute wegen des Comebacks von Corona zunächst eher mäßig gelaunt - in China und den USA, den beiden mit Abstand wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, gibt es wieder zunehmende Einschränkungen wegen der Pandemie. Aber bei zweitem Hinsehen scheint sich die Wall Street zu denken: ist doch schick, denn wenn Corona wieder da ist, dann wird die Fed gar nicht aus der ultralaxen Geldpolitik aussteigen können! Man hat also das im Blick, was einzig für die Finanzmärkte zählt: die Liquidität! Die größte Party an den Märkten fand auf dem Hochpunkt der Coronakrise statt - also scheint jetzt zu gelten: je mehr Corona, desto besser..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Gegen den Steuer-Irrsinn von Olaf Scholz bei Termingeschäften"

Das Video "Wall Street: Das Corona-Comeback - na und?" sehen Sie hier..