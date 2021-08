Verlässt der DAX seine grosse Handelsspanne heute? Diese Frage beantwortet sich um die 15.700 Punkte im Chartbild gleich.

Nachdem wir beinah zwei Handelstage in Spanne 15.500 bis 15.600 Punkten verbrachten, sprang der DAX zum Start des Mittwoch (ähnlich wie am Montag) direkt über das Vortageshoch und eroberte damit die nächste Chartebene.

Einen Dämpfer gab es diesmal aus Amerika. Denn die mit Spannung erwarteten ADP-Daten entpuppten sich als Belastungsfaktor. Sie fielen deutlich schlechter als erwartet aus. Wie der Jobvermittler aus der Privatwirtschaft meldete, wurden nur 330.000 neue Stellen geschaffen. Die im Vorfeld prognostizierte Erwartungshaltung lag jedoch bei 695.000 neuen Jobs. Entsprechend verschnupft entwickelte sich der Dow Jones gestern und fiel auf ein Wochentief.

Da sich jedoch die Technologiewerte gut hielten und die Nasdaq sogar ins Plus lief, konnte auch der DAX wieder die 15.700 in Augenschein nehmen und erreichen. Mit 15.709 wurde das Hoch vom Montag leicht übertroffen. Der Schlusskurs lag aber noch unter der Widerstandslinie:

DAX-Verlauf am Mittwoch

Dabei blieb die Volatilität auf dem Niveau des Vortages bei 110 Punkten stehen, wie die Tagesparameter aufzeigen:

Eröffnung 15.653,65 Tageshoch 15.709,10 Tagestief 15.600,80 Vortageskurs 15.555,08 Schlusskurs 15.692,13

Entlädt sich das Chartbild nun auf der Oberseite bei 15.700 oder bleibt die Range bestehen?

Nachdem die 15.600 als Widerstand sogar mit einem Pullback bestätigt wurde, gilt es nun an der 15.700 die nächste Entscheidung zu vollziehen.

Ein kleines GAP zu Dienstag ist weiter vorhanden, aber auch ein solider Aufwärtstrend:

Mittelfristiger Trigger im DAX: 15.700

Das GAP wird damit erst mit Bruch der 15.600 spannend, was zugleich mit einem Rückschritt in die Ebene der Vortage gleichzusetzen ist. Entsprechend liegt dort der größere Short-Trigger.

Aus der Vorbörse heraus ist das Vortageshoch und damit ein Bruch der 15.700 anvisiert aber nicht erfolgt:

DAX-Vorbörse am Donnerstag vor Signal

Ob dies gleich zum Start gelingt oder nach einer Konsolidierung auf 15.670, den Bereich der Freitagsschlusskurse und der hier dargestellten Trendlinie, bleibt abzuwarten.

Technisch ist alles über 15.711 dann als bullish zu werten und bringt uns dem Allzeithoch deutlich näher. Es würden hier weniger als 100 Punkte fehlen:

Stundenchart im DAX mit Range

Somit entscheidet sich gleich zum Handelsstart womöglich, ob wir weiter in der größeren Range verharren oder diese nach Wochen der Schwankungen innerhalb der gezeigten Bereiche bricht.

Weitere Ableitungen erörtere ich gleich im YouTube-Livestream noch in der Vorbörse und bin parallel im bekannten Stream auf Twitch mit anderen Tradern und Händlern im Gespräch.

Mit den Werkaufträgen 8.00 Uhr starten wir in Deutschland mit den Wirtschaftsdaten, gefolgt vom Wirtschaftsbulletin 10.00 Uhr aus der EU.

Danach kommt in der Mittagszeit eine ganze Batterie an Daten aus Grossbritannien. Nach der Zinssatzentscheidung der Bank of England, dem Ausblick zum Anleihenkaufprogramm und weiteren Einschätzungen zur Wirtschaft dürfte insbesondere das Britische Pfund volatil werden.

14.30 Uhr findet dann ein weiterer Blick auf den US-Arbeitsmarkt statt. Mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung könnten die gestrigen ADP-Daten untermauert werden. Erst am Freitag gilt der Fokus dann dem großen monatlichen Arbeitsmarktreport aus Washington.

Alle genannten Eckpunkte sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 05.08.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt morgen viel Erfolg.

Anbei der Link zur Videoversion nach dem Livestream 8.00 Uhr:

Dein Andreas Bernstein

