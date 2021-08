Auch zum heutigen Handelsstart dürfte der DAX wieder ein paar Punkte drauflegen können und damit seinem Allzeithoch und dem Ausbruch aus seiner wochenlangen Seitwärtsspanne noch ein kleines Stück näher kommen.

Die Entscheidung, ob es dem Index gelingt, dann Kurs auf 16.000 Punkte zu nehmen oder ob er wie so oft schon an der oberen Begrenzung umdreht, dürfte wohl mit den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag fallen.

Wieder einmal werden knapp 900.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA erwartet. Der Bericht der privaten Arbeitsagentur ADP hat allerdings enttäuscht. Viel weniger Jobs in den offiziellen Zahlen heute wären auf den ersten Blick zwar auch eine Enttäuschung, würden aber bedeuten, dass die Notenbank eine Entscheidung über den wenn überhaupt nur sehr langsamen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik noch einmal weiter nach hinten verschiebt.

Da sich dieses abzeichnet, ist am Markt derzeit eine umfangreiche Umschichtung von Gold und anderen sicheren Häfen in Risiko-Anlagen wie Aktien zu beobachten. Wochenlang haben die Anleger an der Frankfurter Börse nur gekauft, nachdem die Aktienkurse fielen. Jetzt aber kaufen sie auch in steigende Kurse hinein. Auch das spricht für einen Ausbruch des DAX nach oben.

Wenn also die Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag der Börse keinen Strich durch die Rechnung machen, sind im DAX 16.000 Punkte schon in der kommenden Woche realistisch. Die Stimmung wird durch eine Reihe sehr guter Quartalszahlen beflügelt. Und da die Notenbanken derzeit keine Strategie gegen die Inflation erkennen lassen, hoffen Anleger Schutz in Aktien zu finden. Sie setzen darauf, dass die Unternehmen die Preise ihrerseits anheben können, um so einen gewissen Inflationsschutz zu bieten.

