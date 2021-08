DGAP-News Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.08.2021, 08:20 | 8 | 0 | 0 09.08.2021, 08:20 | Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt ^

DGAP-News: Euro Sun Mining Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt

09.08.2021 / 08:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Euro Sun Mining gibt die Absicht zur Börsennotierung an der LSE bekannt Diese Mitteilung ist eine Anzeige gemäß den Prospektvorschriften der Financial Conduct Authority ("FCA") und kein Prospekt und kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit, einschließlich der USA, Israel, Australien, Japan oder die Republik Südafrika. - Euro Sun Mining strebt eine Notierung am Main Market der London Stock Exchange an, die Genehmigung wird im dritten Quartal 2021 erwartet. - Es wird erwartet, dass die Notierung das Profil von Euro Sun Mining auf den britischen, europäischen und globalen Investmentmärkten erhöht und dem Unternehmen einen breiteren Zugang zu ESG- und ressourcenorientierten Investoren bietet.

TORONTO, 9. August 2021 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen"), ein auf Europa fokussierter Gold-Kupfer-Entwickler, gibt seine Absicht zur Notierung der Aktien am Main Market der London Stock Exchange ("LSE") bekannt, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Financial Conduct Authority und der LSE, einschließlich der Veröffentlichung eines Prospekts. Die Zulassung zur LSE wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 erfolgen.

Wichtige Unternehmens-Highlights

- Das wichtigste Asset des Unternehmens, das Projekt Rovina Valley ("das Projekt" oder "RVP"), das die Lagerstätten Rovina, Colnic und Ciresata umfasst, ist eines der größten nicht entwickelten Kupfer-Gold-Projekte in Europa und beherbergt ca. 400 Mio. t bestätigter Ressourcen mit 7,0 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer.

- Das Gold- und Kupferprojekt Rovina Valley wird zu 100 % vom Unternehmen gehalten.

- Euro Sun hat vor kurzem eine definitive Machbarkeitsstudie ("DFS", Definitive Feasibility Study) für das Projekt Rovina Valley abgeschlossen, in der seine robuste Wirtschaftlichkeit und ein vollständiger Projektüberblick für den Bau umrissen werden.

