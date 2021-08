Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) beendet das erste Halbjahr 2021 mit einem leichten Ergebnisvorsprung: Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) stieg um 1,1 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro (H1 2020: 1,0 Mio. Euro). Der Gruppen-Umsatz lag mit 262,6 Mio. Euro um 5,2% unter dem Vorjahreswert (H1 2020: 277,0 Mio. Euro). Wie erwartet wiederholte sich im Kerngeschäft Fotofinishing die Corona-bedingte Sonderkonjunktur des Vorjahres nicht, im Gegenteil wirkten aktuelle Corona-Lockerungen nachfragereduzierend. So zeigte sich im Geschäftsfeld Fotofinishing im ersten Halbjahr 2021 ein leichter Umsatzrückgang um 3,0% auf 218,5 Mio. Euro (H1 2020: 225,3 Mio. Euro), das Fotofinishing-EBIT erreichte 4,1 Mio. Euro (H1 2020: 8,4 Mio. Euro). Das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck profitiert durch die Corona-Lockerungen vom wieder anziehenden Geschäftsleben und konnte mit einer deutlichen Ergebnissteigerung zum Gruppenergebnis beitragen: Das EBIT im Kommerziellen Online-Druck verbesserte sich im ersten Halbjahr 2021 um 2,6 Mio. Euro auf -0,8 Mio. Euro (H1 2020: -3,4 Mio. Euro). Auch der Einzelhandel verbesserte sein Ergebnis um 2,9 Mio. Euro auf ein EBIT von -0,7 Mio. Euro (H1 2020: -3,7 Mio. Euro), da im Vorjahr belastende Sonderkosten für die Filialoptimierung nicht mehr anfielen. Die traditionell schon sehr soliden Bilanzkennzahlen des Unternehmens verbesserten sich weiter: Die Eigenkapitalquote stieg auf 59,8%, die Verzinsung des insgesamt eingesetzten Kapitals (ROCE) erreichte sehr gute 20,3%.

Wechsel von Corona-Lockdown und -Lockerung beeinflusst Fotofinishing-Nachfrage

Im Geschäftsbereich Fotofinishing zeigte der pandemiebedingte Wechsel von Lockdown zu Lockerung vom ersten zum zweiten Quartal 2021 einmal mehr seinen Einfluss auf den Nachfrageverlauf: Während CEWE im Lockdown des ersten Quartals 2021 noch von einem „Stay-at-home-Effekt“ gegenüber dem (Non-Corona-) Vorjahresquartal profitierte, kehrte sich dieser Effekt im zweiten Quartal 2021 um. Zu Beginn des ersten Lockdowns im Vorjahres-Q2 hatten besonders viele Menschen die neu gewonnene Zeit zuhause genutzt, um Fotoprodukte zu bestellen oder – auch mit oftmals älteren Bildern – Foto-Projekte nachzuholen. In diesem Jahr trat zum gleichen Zeitpunkt der gegenteilige Effekt ein: Mit den Corona-Lockerungen haben Menschen wieder verstärkt die Dinge unternommen, die während des Lockdowns nicht möglich waren. Daraus resultiert für das erste Halbjahr 2021 insgesamt ein leichter Umsatzrückgang um 3,0 % auf 218,5 Mio. Euro (H1 2020: 225,3 Mio. Euro), das Fotofinishing-EBIT erreichte 4,1 Mio. Euro (H1 2020: 8,4 Mio. Euro). „Die Entwicklung überrascht uns nicht, wir haben sie so erwartet. Viele Menschen haben die Zeit im Lockdown genutzt, um online Fotoprodukte zu bestellen und genießen jetzt eher die zurückgewonnen Freiheiten mit Aktivitäten außerhalb des eigenen Zuhauses. Wir sind sehr zuversichtlich, dass dabei viele schöne Motive und Bilder für die nächsten CEWE-Fotoprodukte in der zweiten Jahreshälfte – auch für Foto-Weihnachtsgeschenke – entstanden sind“, so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Ein weiterer Grund für den Optimismus: Trotz des leicht gesunkenen Umsatzes hält der Trend zu hochwertigen Fotoprodukten weiter an. Der Umsatz pro Foto steigt im ersten Halbjahr 2021 um 6,0% auf 24,54 Eurocent (H1 2020: 23,15 Eurocent).