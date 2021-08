Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirtschaft DAX startet wieder deutlich unter 16.000 Punkten Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.845 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze …