Heute geht es an der Wall Street bergab - auch der ansonsten bei Corona- und Konjunktur-Sorgen eher widerstandsfähige Nasdaq ist heute unter größerem Druck. Warum eigentlich? Vermutlich ist es eine Kombination mehrerer Faktoren! Erstens scheint klar, dass die Fed bald mit dem Tapering beginnen wird - gestern waren die Märkte bereits unter Druck, um sich dann aber doch noch einmal zu erholen (vor allem der Nasdaq). War das gestern eine Fake-Rally? Inzwischen verdichten sich jedenfalls die Anzeichen, dass Corona doch nicht so schnell vorbei gehen wird und dadurch die eingepreiste Beste aller Welten vielleicht doch so nicht kommen wird. Die heutigen US-Einzelhandelsumsätze setzen die enttäuschenden Daten der letzten Wochen weiter fort..

