Aktien Osteuropa Schluss Börsen schließen mit Verlusten Die Börsen in Osteuropa sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Sie folgten damit dem internationalen Umfeld, das geprägt war von Zurückhaltung der Anleger vor einer alljährlichen Notenbankkonferenz. Am Freitag wird sich auf dieser …