STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Bundestagswahlkampf:

"Nie war er so wertvoll wie bei dieser Bundestagswahl. Wenn der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung am 2. September freigeschaltet wird, dürften sich viele fest zur Stimmabgabe ent-, ansonsten aber in ihrer Parteipräferenz eher unentschlossene Wählerinnen und Wähler freuen, vor der Briefwahl oder vor dem Urnengang am 26. September endlich einen Überblick bekommen zu können. Dass die letzte Phase des Wahlkampfes noch besondere und aufschlussreiche Handreichungen liefern wird, um nicht nur über zwei Kandidaten und eine Kandidatin, sondern über die Zukunft dieser Republik abzustimmen, scheint fraglich."/yyzz/DP/he