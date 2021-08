Die Veröffentlichung der Society for the Advancement of Patient Blood Management (SABM) empfiehlt eine kontinuierliche Hämoglobinüberwachung Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 28.08.2021, 19:28 | 36 | 0 | 0 28.08.2021, 19:28 | Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Erkenntnisse eines Whitepapers bekannt, das von der Society for the Advancement of Patient Blood Management (SABM) veröffentlicht wurde und die Bedeutung der kontinuierlichen Hämoglobin-Überwachung (Hgb) für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse in der Intensivpflege und im perioperativen Bereich hervorhebt.1 Die Autoren der Veröffentlichung kamen zu dem Schluss, dass „Geräte zur kontinuierlichen Hgb-Überwachung äußerst wertvolle Echtzeit-Trenddaten liefern, die Klinikern helfen können, schnellere Entscheidungen zu treffen.“ Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210828005018/de/ Masimo Root Monitor and rainbow SpHb Sensor (Graphic: Business Wire) Die 2001 gegründete SABM ist als eine der wichtigsten Bildungsressourcen für Patient Blood Management (PBM) anerkannt. Die Gesellschaft definiert PBM als die rechtzeitige Anwendung evidenzbasierter medizinischer und chirurgischer Konzepte zur Erhaltung der Hgb-Konzentration, zur Optimierung der Hämostase und zur Minimierung des Blutverlustes, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Zu diesem Zweck werden in dem SABM-Whitepaper die Ergebnisse von mehr als 10 Jahren Peer-Review-Publikationen über kontinuierliche Hämoglobinwerte ausgewertet und zusammengefasst. Das Whitepaper stellt fest, dass „die kontinuierliche Verfügbarkeit von Hgb-Werten in Echtzeit einen klaren Vorteil gegenüber den herkömmlichen Messmethoden bietet, da die Kliniker dadurch in der Lage sind, Veränderungen der Hgb-Werte schnell zu erkennen und die klinischen Behandlungsstrategien entsprechend anzupassen.“ Masimo bietet eine nichtinvasive und kontinuierliche Hämoglobinüberwachung, SpHb, als Teil seiner rainbow Puls-CO-Oximetrie-Plattform an. Zur Anzeige von SpHb-Trends können die Masimo rainbow-Sensoren an eine Vielzahl von Masimo Puls-CO-Oximetern angeschlossen werden, darunter an Patientenmonitore, die von mehr als 20 anderen Masimo OEM-Partnern erhältlich sind oder entwickelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter masimo.com/oem/partners. Durch die Verwendung verschiedener Wellenlängen des Lichts macht SpHb Änderungen oder das Ausbleiben von Änderungen im Hämoglobin zwischen invasiven Blutproben in Echtzeit sichtbar. Seite 2 ► Seite 1 von 6 Masimo Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







