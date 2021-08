Es kam, wie es kommen musste. Die Aktie brachte nicht...

In unserer letzten Kommentierung zu Aurora Cannabis vom 08.06. wähnten wir die Aktie noch auf dem „Weg der Besserung“. Die Aktie hatte sich zum damaligen Zeitpunkt oberhalb von 10 CAD festgesetzt und attackierte den Widerstandsbereich von 12,5 CAD. Entsprechend hieß es damals unter anderem „[…] Erst einmal gilt es festzuhalten, dass die Aktie mit der Rückeroberung der 10,0 CAD einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht hat. Das Thema Bodenbildung wurde dadurch entscheidend vorangetrieben, doch der obere Chart zeigt auch gleichzeitig, dass die Aktie nun tunlichst nachsetzen sollte. Aktuell ist die Aktie zwischen den wichtigen Kursbereichen 11,2 CAD und 12,5 CAD „eingeklemmt“. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 12,5 CAD hinweg könnte der Kursentwicklung weitere Impulse geben. Nur unter die 10,0 CAD sollte es nun im besten Fall nicht mehr gehen… Anderenfalls würden noch einmal die 8,0 CAD in den Fokus des Marktgeschehens geraten.“.

Aktuell mangelt es dem Cannabis-Sektor im Allgemeinen und Aurora Cannabis im Speziellen an nachhaltigen Impulsen. Im Ergebnis ergeht sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung.

Es kam, wie es kommen musste. Die Aktie brachte nicht die notwendige Kraft auf, um den Widerstand von 12,5 CAD nachhaltig aus dem Weg zu räumen und verpasste so die so wichtige Weichenstellung. In der Folgezeit kam Abgabedruck auf. Die Aktie durchbrach die wichtige Marke von 10,0 CAD. Damit installierte sich ein Verkaufssignal in Richtung 8,0 CAD.

Aurora Cannabis gelang es zunächst, den Rücksetzer auf 8,2 CAD zu begrenzen. Seitdem versucht sich der Wert an einer Stabilisierung der Lage. Erholungsversuche brachten noch nicht den gewünschten Erfolg.

Eine Rückkehr über die 10,0 CAD wäre diesbezüglich ein Anfang. Zunächst gilt es jedoch, den Widerstand bei 9,4 CAD, der mittlerweile deutlich an Relevanz gewonnen hat, aus dem Weg zu räumen.