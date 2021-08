PharmaSGP-Gruppe schließt Erwerb des OTC-Markenportfolios (Baldriparan(R), Formigran(R), Spalt(R) und Kamol(R)) von GSK ab

Gräfelfing, 31. August 2021 - Die PharmaSGP Holding SE gibt den planmäßigen Vollzug des Mitte Juni mit der GlaxoSmithKline Gruppe geschlossenen Vertrags zur Übernahme eines OTC-Portfolios mit den Marken Baldriparan(R), Formigran(R), Spalt(R) und Kamol(R) bekannt.

Mit dem Abschluss des Erwerbs stärkt PharmaSGP ihr Geschäft strategisch, indem die Kategorie "Health Brands" weiter ausgebaut, die Therapiegebiete erweitert und neue Märkte in Europa erschlossen werden. Entsprechend zufrieden zeigt sich Natalie Weigand, CEO der PharmaSGP, mit der Transaktion: "Die Akquisition und Integration von etablierten Marken mit Wertsteigerungspotenzial ist wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Baldriparan(R) ist bereits seit 67 Jahren am Markt etabliert und die führende OTC-Marke für natürliche Baldrian-Schlafmittel in der Apotheke in Deutschland. Wir erschließen uns so das neue Therapiegebiet der Schlafstörungen. Darüber hinaus stärken Formigran(R), Spalt(R) und Kamol(R) unsere strategisch wichtige Kategorie 'Schmerztherapie'." Diese vier ikonischen Marken mit einer langen Tradition in ihren Zielmärkten, genießen ein hohes Maß an Vertrauen und Loyalität bei Verbrauchern, Ärzten und Apothekern. 2020 wurden die Produkte des Markenportfolios bereits in acht Ländern vertrieben. Zukünftig ist die Gruppe damit auch in der Schweiz, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei aktiv.

Michael Rudolf, CFO der PharmaSGP, sieht in der Transaktion einen weiteren Meilenstein auf dem Wachstumspfad erreicht: "Mit unseren Produkten in den Bereichen Schlafstörungen und Schmerztherapie adressieren wir zwei der absatzstärksten und weiter wachsenden Therapiegebiete in den Apotheken. Dank unserer paneuropäischen Plattform werden wir zudem Wertsteigerungspotenziale heben können. Dies wird sich entsprechend positiv auf unsere Geschäftsentwicklung 2021 und darüber hinaus auswirken. Davon sind wir überzeugt!"