OQ Chemicals setzt auf Fachkräfte-Ausbildung

Bei OQ Chemicals in Oberhausen beginnen dieses Jahr 22 junge Menschen ihre Ausbildung im naturwissenschaftlichen, kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich. Das weltweit agierende Unternehmen bietet Fachkräften von morgen eine breite Palette an Ausbildungsberufen mit guten Zukunftschancen. Neben Chemikanten, Chemielaboranten und Industriekaufleuten bildet OQ Chemicals dieses Jahr erstmals auch Mechatroniker aus.

Solide Ausbildung mit Perspektive

„Nachwuchsförderung und -sicherung hat für uns höchste Priorität. Als ein global führender Hersteller investieren wir von Anfang an gezielt in eine hochqualifizierte Ausbildung. So gehörten unsere Auszubildenden in den vergangenen Jahren stets zu den besten Absolventen der Region – die ideale Grundlage für einen professionellen Berufsstart“, sagte David Müller, Talent Partner Downstream bei OQ Chemicals. „Als langfristig orientiertes Unternehmen zeigen wir jungen Menschen Perspektiven auf: Offene Stellen besetzen wir vorrangig mit eigenen Mitarbeitern. Eine Ausbildung bei uns kann also der Einstieg in eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen sein“, fügte er hinzu. Zusammen mit den neuen Auszubildenden sind bei OQ Chemicals derzeit 123 Menschen in der Ausbildung. Davon bildet OQ Chemicals 32 Auszubildende für die Standortpartner im Werk Ruhrchemie aus. Bildmaterial