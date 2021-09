DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges AURELIUS eröffnet Büro in Mailand und ernennt Ludovico Denza zum Managing Director für AURELIUS Italien 02.09.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Die Eröffnung eines neuen Büros in Mailand ist ein wichtiger Schritt zur Intensivierung des Engagements und der Investitionstätigkeit von AURELIUS in Italien

- AURELIUS gewinnt Ludovico Denza für die Aktivitäten in Italien und baut seine Marktpräsenz dort weiter aus

München / Mailand, 2. September 2021 - Die AURELIUS Gruppe gibt heute die Eröffnung seines Büros in Mailand bekannt und ernennt Ludovico Denza zum Managing Director AURELIUS Italien. Die Neueröffnung unterstreicht die Ambitionen von AURELIUS zum Ausbau seiner Geschäfts- und Investitionstätigkeit in diesem wichtigen europäischen Markt. AURELIUS ist seit vielen Jahren in Italien aktiv und will mit Unterstützung seines engagierten Teams vor Ort zusätzliche Investitionsopportunitäten nutzen.

Mailand ist das siebte Büro der AURELIUS Gruppe in Europa. Die Neueröffnung ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen der Konzernstrategie, als diversifizierte Investmentgruppe mit paneuropäischer Wachstumsstrategie zu agieren.

Ludovico Denza bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking und Consulting in seine neue Position ein. Zuletzt war er insgesamt neun Jahre für Alvarez & Marsal mit den Schwerpunkten Corporate Performance Improvement und Turnaround-Aktivitäten tätig. Davor unterstützte er das Investmentbanking von Goldman Sachs in London.

"Wir freuen uns, Ludovico bei AURELIUS willkommen zu heißen, da wir unsere Präsenz in Italien im Rahmen unserer paneuropäischen Wachstumsstrategie weiter ausbauen wollen. Die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie nimmt inzwischen in ganz Europa Fahrt auf, und Italien zählt zu den Märkten, die AURELIUS besonders vielfältige Anlagemöglichkeiten bieten. Dank seiner fundierten Kenntnisse sowie seines Netzwerks wird Ludovico bei der Erschließung des bislang ungenutzten Potenzials in Italien ebenso eine wichtige Rolle spielen wie bei Investitionen, die unsere Konzernstrategie zur Transformation und Neuausrichtung von Unternehmen in ganz Europa erfolgreich abrunden", so Donatus Albrecht, Partner bei AURELIUS.