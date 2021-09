Nicht nur Platin und Palladium sind im Angebot sondern man ist auch der größte Rhodiumproduzent und weit vorne bei Chrom und die Nummer 3 weltweit bei Gold.

Unbedingt das Interview anschauen, wo James Wellsted von Sibanye-Stillwater das Quartal erklärt und vor allem über die strategische Planung für Uran spricht.

Sibanye macht alles richtig, erhöht die Dividende und hat für 700 Mio. USD Aktien zurcük gekauft. Rechnet man die Aktien rückkäufe und die Dividende zusammen kommt man auf 10% Rendite dieses Jahr!

Das Beste ist, dass der Konzern netto schuldenfrei ist!!! 1,5 Mrd USD Barmittel stehen nur noch rund 400 Mio. USD Schulden gegenüber. Kann man im DAX lange danach suchen...

Die momentane Marktkapitalisierung liegt bei knapp 12 Mrd. USD. Wir gehen von 20 Mrd. USD in den nächsten 18-24 Monaten aus. Das Warten versüßt die Dividende.

Auch der Chart sieht spannend aus.

Der Boden scheint gefunden und als erstes Kursziel sehen wir im ADR in USD ein Kursziel von 21 USD. Es stehen 727 Mio. Stück ADR´s aus. Damit wären wir dann bereits bei rund 15,3 Mrd. USD. Kommt es zum Überschreiten der 22 USD Marke so sehen wir ein Kursziel von rund 32-34 USD pro ADR an. Damit hätte man dann die 20 Mrd. USD Marktkapitalisierung locker geknackt.

Wir denken dass dies möglich ist vor allem unter Berücksichtigung der Wiederaufnahme der Uranproduktion, der Lithiumproduktion in 2024 in Finnland und wie im Interview besprochen des Aufbaus eines Akkurecyclings in Sandouville in Frankreich. Sibanye-Stillwater wandelt sich zu einem grünen Rohstoffkonzern ohne seine Wurzeln zu vergessen.

Die Aktie ist top und ich bin selber voll dabei gerade auch wegen der schönen Dividendenrendite in Zeiten mit negativen Zinsen...

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1