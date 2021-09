Dermapharm Holdings SE veröffentlicht H1-Bericht 2021 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2021

» Konzernumsatz um 13 % gegenüber Vorjahr auf 428 Mio. EUR gestiegen

» Bereinigtes Konzern-EBITDA mit 137 Mio. EUR rund 50 % über Vorjahr

» Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge auf 32,0 % gesteigert

» Unverändert hohe Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung

» Prognose für das Jahr 2021 bestätigt

Grünwald, 7. September 2021 ‒ Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2021. Dermapharm bestätigt hierbei die vorläufigen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen.

Nach finalen geprüften IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen konnte Dermapharm den Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 13,1 % auf 427,8 Mio. € steigern (Vj.: 378,2 Mio. €). Das um Sondereffekte in Höhe von 2,4 Mio. € bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns legte um hervorragende 49,4 % auf 137,0 Mio. € zu (Vj.: 91,7 Mio. €). Somit verbesserte sich auch die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge um 7,8 Prozentpunkte auf 32,0 % (Vj.: 24,2 %). Das unbereinigte Konzern-EBITDA belief sich nach den ersten sechs Monaten 2021 auf 134,6 Mio. € (Vj.: 85,7 Mio. €), was einer Steigerung von 57,1 % entspricht. Die unbereinigte Konzern-EBITDA-Marge wuchs um 8,8 Prozentpunkte auf 31,5 % (Vj.: 22,7 %).

Dermapharm setzte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 den Wachstumskurs planmäßig fort. "Wir haben als Konzern in den ersten sechs Monaten 2021 eine hervorragende Arbeit geleistet. Dadurch konnten wir trotz zahlreicher COVID-19 Einschränkungen sowohl den Konzernumsatz, als auch das Konzern-EBITDA signifikant steigern. Die Nachfrage nach immunstärkenden Präparaten ist nach wie vor ungebrochen hoch. Mit Blick auf zukünftiges Wachstum haben wir im zweiten Halbjahr 2021 die Weichen gestellt, indem wir uns im Juli 2021 an der CORAT Therapeutics GmbH beteiligt haben. CORAT Therapeutics entwickelt neutralisierende Antikörper zur Heilung von hospitalisierten COVID-19 Patienten mit mittleren bis schweren Verläufen. Mit diesem Investment sichern wir uns zusätzlich den Zugang zu Schlüsseltechnologien in der Arzneimittelforschung. Zur weiteren Wachstumsstrategie gehören auch die geplanten Investitionen an unserem Hauptproduktionsstandort in Brehna, um dort für BioNTech SE ab 2022 jährlich bis zu 250 Millionen Impfdosen bzw. 42 Millionen Vials abfüllen und verpacken zu können", so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.