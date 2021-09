Mindset Pharma entwickelt hochspezialisierte präklinische Studien, in denen Nagetiere anhand der firmeneigenen Wirkstoffe darauf trainiert werden, zwischen psychedelischer und nicht-psychedelischer Wirkung zu unterscheiden

Toronto, Ontario, 7. September 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) (OTCQB:MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie der Entwicklung von optimierten und patentfähigen Psychedelika der nächsten Generation für die Behandlung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf widmet, hat heute bekannt gegeben, dass es einen Test entwickelt hat, der es dem Unternehmen als vermutlich erster seiner Art ermöglicht, die psychedelische Wirkung der vom Unternehmen entwickelten, neuartigen Wirkstoffe mit größerer Genauigkeit als mit den derzeit gängigen Methoden zu bestätigen.

In Zusammenarbeit mit der Firma InterVivo Solutions hat Mindset Ratten darauf trainiert, die Wirkung von Psilocybin im Vergleich zu Kochsalzlösung bei oraler und subkutaner Verabreichung zu unterscheiden, was nach Kenntnis des Unternehmens eine absolute Premiere auf dem Gebiet der Psychedelikaforschung darstellt. Mindset trainiert die Tiere darauf, zwischen Psilocybin und Kochsalzlösung zu unterscheiden, und kann damit besser feststellen, ob es bei diesen nach Verabreichung der firmeneigenen Wirkstoffe zu psilocybinähnlichen Wirkungen kommt. Damit verfügt Mindset über einen außergewöhnlich starken Indikator, der die Wirksamkeit, Sicherheit und Wirkdauer der neuartigen psychedelischen Wirkstoffkandidaten des Unternehmens bestätigt und ist so in der Lage, seine ‚Leitsubstanzen‘ auf ihrem Weg zur klinischen Studienphase zu unterstützen.

Mindset hat in diesem Test auch bestätigt, dass LSD auf das ‚Psilocybinsignal‘ generalisiert, und zwar mit etwa einem Zehntel der Psilocybin-Dosis bzw. mit der rund zehnfachen Potenz von Psilocybin. Darüber hinaus konnte von Mindset unseres Wissens erstmals nachgewiesen werden, dass die Stimulusgeneralisierung von oral verabreichtem Psilocybin mit subkutan verabreichtem Psilocybin nahezu identisch ist. Damit ist Mindset in der Lage, die orale Bioverfügbarkeit der von Mindset entwickelten NCEs zu bestätigen.