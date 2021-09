Der DAX baut die gestrigen Gewinne vom Wochenstart wieder ab. Am US-Feiertag gab es Aufschläge, die heute nicht zu halten waren.

Was folgte auf die starke Wocheneröffnung?

Die 15.930 war das Level im DAX, an dem sich der Index am Morgen messen lassen musste. Als ehemalige Gap-Kante bekannt und als Vortagesschluss manifestiert, konnte der Index in der Vorbörse genau dort noch einmal aufwarten. Doch zum XETRA-Start fielen die Kurse leicht zurück.

Auf die typischen Bewegungen nach einem US-Feiertag ging Andreas Bernstein im Livestream am Morgen genauer ein und erörterte, warum der Index weitere Korrekturpotenzial auf der Unterseite hat.

Thematisch blickte er zudem auf die Gewinner des Vortages und deren Einfluss auf den Index. Speziell war der Siemens-Konzern das morgendliche Kernthema. Die Aktien notierten auf einem neuen Rekordhoch. Gerade die Umstrukturierung im Konzern ist mit Phantasie verknüpft, was Anleger begrüßen. Darüber sprechen wir zur ersten Indikation in der heutigen Vorbörse und werden die Daten der Analysten mit einbeziehen, die für Siemens in Summe sehr positiv gestimmt sind.

Direkt nach der XETRA-Eröffnung war die Volatilität erst einmal dünn gefasst. Ein Pendeln um die 15.900 setzte ein und erreichte mit dem Korrekturlevel 15.880, über das wir am Montag mit unserem Händler Henry sprachen, zum Mittag ein bekanntes Niveau.

Der Nachmittag war noch einmal von einem Anlauf in Richtung der Tageshochs geprägt, was jedoch misslang. Als die Wall Street eher verhalten in ihre Handelswoche startete, gab der DAX weitere Gewinne des Montags ab und fiel fast auf ein neues Wochentief. Dies resümierten wir diesmal am Abend mit Daniel Saurenz:

Die Statistik bestätigte, dass starke Bewegungen an einem US-Feiertag wieder korrigiert werden. Rund 100 Punkte ging es heute am Ende nach unten, nachdem wir am Montag bereits der 16.000er-Marke bis auf 41 Punkte nahe gekommen sind.

Ausführlicher sprechen wir über Tesla, die gegen den Trend heute an der Wall Street deutlicher steigen. Zudem erhält das Unternehmen für sein Werk in Deutschland Subventionen im Milliardenbereich.

Weitere spannende Aktien waren heute Sartorius, Ayden und Gazprom. Diese Werte notieren auf Jahres- oder gar Allzeithoch. Welche einzelnen Storys stecken hier dahinter? Daniel Saurenz hat die entsprechenden Antworten parat.

Seitens der Wirtschaft gab es zudem Daten aus der Eurozone. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um revidierte 2,2 Prozent zum Vorquartal, nachdem bisher mit einem Wachstum von 2,0 Prozent kalkuliert worden war.

Weitere Bewegungen gab es in der Nachbörse nicht. So blieb eine Tagesvola von nur 100 Punkten zurück und das weitere Verharren an der bekannten Kursregion, von der unser DAX sich nicht lösen kann.

Eröffnung 15.896,56 Tageshoch 15.927,77 Tagestief 15.826,86 Vortageskurs 15.932,12 Schlusskurs 15.843,09

Dem heutigen Intraday-Chart sieht man die Enttäuschung über den heutigen Schritt zurück nach dem starken Wochenstart deutlich an:

Welche Aktien standen dabei im Fokus der Anleger?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Nachdem Linde gestern zu den Tagesgewinner zählte, war sie heute auf der Verliererseite zu finden. Ähnlich wie der DAX änderte sich damit das Bild der Einzelwerte schlagartig. Der Tagesverlierer vom Montag, die Covestro-Aktie, war heute hingegen unter den Gewinnern vertreten. An oberster Stelle rangierte eine Delivery Hero, die oftmals in einem negativen Gesamtmarkt den Anker für Aktionäre darstellt.

Mithalten konnte noch einmal die Deutsche Bank. Sie strebt nun zur 11-Euro-Marke hin und damit zu ihrem Mehrmonatshoch.

Weitere Verlierer waren eher defensive Werte wie die Merck & Co KGaA und die Versorger RWE und E.ON.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Das große DAX-Bild

Fast alle Gewinne vom Wochenstart sind nun wieder abgebaut. Der Index schaffte es erneut nicht, sich weiter von der 15.800 als Bereich zu lösen.

Fast schon abwechselnd sind positive und negative Tage im Chartbild verankert. Dies zeigt sich hier deutlich, ohne dass wir einen Ansatz für einen mittelfristigen Trend identifizieren können:

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

