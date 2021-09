Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines durchläuft aktuell eine schwierige Phase. Der Wert ist auf der Suche nach einem tragfähigen Boden.

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines durchläuft aktuell eine schwierige Phase. Der Wert ist auf der Suche nach einem tragfähigen Boden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 29.08. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht sind bei Agnico Eagle Mines die Claims abgesteckt. Die Aktie muss über den massiven Widerstand von 60 US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall könnte sich die Bewegung auf 65 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite muss ein deutlicher Rücksetzer unter die 55 US-Dollar unbedingt vermieden werde. Sollte es dennoch hierzu kommen, könnte es prekär werden. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. […]“.

An der charttechnischen Konstellation hat sich in den letzten Handelstagen nicht sonderlich viel verändert. Die Aktie lief auch zuletzt innerhalb der bereits thematisierten Range (55 US-Dollar bis 60 US-Dollar) seitwärts. Damit hat die Aktie unverändert die Chance, in diesem Bereich, einen Boden auszubilden.

Die Handelsspanne hat nun eine zentrale Bedeutung. Unter charttechnischen Aspekten gilt: Agnico Eagle Mines muss über die 60 US-Dollar, um das Thema Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Gleichzeitig darf die Aktie nicht deutlich unter die 55 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall wäre die Bodenbildung erst einmal vom Tisch. Stattdessen müsste dann eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Ambivalente Signale gibt es unverändert vom Goldpreis. Dieser lässt zwar noch immer Aufwärtsdynamik vermissen. Er hat sich aber an der Marke von 1.800 US-Dollar festgebissen, was wiederum die Hoffnung darauf nährt, dass der Goldpreis möglicherweise ein Comeback vorbereiten könnte…