EMAF erwirbt indesto Windenergie-Anleihe 2020/23 (A3E46Z) – Nominierung für Financial Advisors Award

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen zum 15.12.2021, zum 15.06.2022, zum 15.12.2022 und zum 15.06.2023 jeweils zum Nennwert festgelegt.

Projektanleihe für 14 Windenergieanlagen

Die indesto GC Wind GmbH wurde neu von der kapitalmarkterfahrenen indesto GmbH gegründet. Die 6,00%-Anleihe wird begeben, um ein Projekt für die Errichtung, den Betrieb und den Verkauf von 14 Windenergieerzeugungsanlagen zu finanzieren. Die Emittentin indesto GC Wind GmbH ist hierbei zu 50% an einer Joint Venture Gesellschaft, der GC Windentwicklungs GmbH, beteiligt. Die weiteren 50% hält die Green City AG. Die Geschäftsführer der indesto GC Wind GmbH und der GC AG sind zugleich Geschäftsführer des Joint Ventures. In dem Joint Venture ist die Green City AG für die Errichtung, den Betrieb und den Verkauf der Windenergieanlagen zuständig, während die Emittentin indesto GC Wind GmbH für die Finanzierung des Projektes und die Projektüberwachung verantwortlich zeichnet.

EMAF für „Investmentfonds“-Preis nominiert

Der am 01. April 2020 aufgelegte Europäische Mittelstandsanleihen FONDS, der mittlerweile ein Fondsvolumen von über 29 Mio. Euro aufweist, wurde von „Cash.Online“ für den Financial Advisors Awards 2021 in der Kategorie „Investmentfonds“ nominiert. Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger werden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. Am 24. September findet zum 19. Mal in Folge die Vergabe der Financial Advisors Awards im Rahmen der Cash.GALA statt.

