Dem Nasdaq 100 fehlt in der aktuellen Phase die Kraft, die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben. Aktuell konsolidiert er auf hohem Niveau. Bereits jetzt von einer beginnenden Top-Bildung zu sprechen, wäre unserer Einschätzung nach aber noch verfrüht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 vom 31.08. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile hat sich der Nasdaq 100 über die 15.600er Marke vorgekämpft. So langsam, aber sicher entzieht sich der Index damit der Anziehungskraft der psychologisch relevanten 15.000er Marke. Die zentrale Frage für die nächsten Tage und Wochen lautet: Kann der Index das Handelsgeschehen in Richtung 16.000 Punkten verlagern bzw. bringt er die dafür notwendige Kraft auf? […] Kurzum. Der Nasdaq 100 unternimmt den Versuch, sich entscheidend von den 15.000 Punkten zu lösen. Das Vorhaben ist vielversprechend gestartet. Nichtsdestotrotz muss der Index in den kommenden Tagen nachlegen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf den Bereich von 15.180 Punkten begrenzt bleiben. Obacht ist geboten, sollte es unter die 14.700 Punkte gehen. […]“



In der Folgezeit dehnte der Index seine Bewegung zunächst weiter aus. Bis auf knapp 15.700 Punkte lief der Nasdaq 100 noch, ehe ihm die Puste ausging. Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten blieb unerreicht.

In der aktuell zurückhaltenden Entwicklung könnte sich eine gewisse Vorsicht der Marktakteure im Hinblick auf den anstehenden US-Notenbanktermin in der kommenden Woche manifestieren. Am kommenden Dienstag (21.09.) kommt das FOMC der US-Notenbank zusammen und berät unter anderem über das Leitzinsniveau. Am Mittwoch (22.09.) werden die Ergebnisse der Beratungen bekanntgegeben.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Der Nasdaq 100 sollte Rücksetzer im besten Fall auf 15.180 / 15.000 Punkte begrenzen. Eine Neubewertung der Lage müsste erfolgen, sollte es unter die 14.700 Punkte gehen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 15.700 Punkte das Rallyszenario reaktivieren und dem Index die Tür in Richtung 16.000 Punkten öffnen.